В Тихвинском районе обнаружен труп мужчины с множественными гематомами
5 сентября примерно в полшестого вечера на территории Ленинградской области Тихвинского района в деревне Стретилово был обнаружен труп мужчины 1960 года рождения.
Найденное тело человека было покрыто множественными гематомами. Согласно предварительным данным, мужчина являлся жителем Новгородской обл. Его тело обнаружила одна из местных жительниц в частном доме, находящемся по улице Ленинградской.
В настоящее время отсутствует информация, каким образом житель другого региона очутился в Тихвинском районе. Также пока не уточняется, что делал мужчина в деревенском частном доме. В свою очередь расследование данного инцидента предстоит провести представителям местных правоохранительных органов.
Найденное тело человека было покрыто множественными гематомами. Согласно предварительным данным, мужчина являлся жителем Новгородской обл. Его тело обнаружила одна из местных жительниц в частном доме, находящемся по улице Ленинградской.
В настоящее время отсутствует информация, каким образом житель другого региона очутился в Тихвинском районе. Также пока не уточняется, что делал мужчина в деревенском частном доме. В свою очередь расследование данного инцидента предстоит провести представителям местных правоохранительных органов.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:55