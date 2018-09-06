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В Тихвинском районе обнаружен труп мужчины с множественными гематомами

5 сентября примерно в полшестого вечера на территории Ленинградской области Тихвинского района в деревне Стретилово был обнаружен труп мужчины 1960 года рождения.

В Тихвинском районе обнаружен труп мужчины с множественными гематомами


Найденное тело человека было покрыто множественными гематомами. Согласно предварительным данным, мужчина являлся жителем Новгородской обл. Его тело обнаружила одна из местных жительниц в частном доме, находящемся по улице Ленинградской.

В настоящее время отсутствует информация, каким образом житель другого региона очутился в Тихвинском районе. Также пока не уточняется, что делал мужчина в деревенском частном доме. В свою очередь расследование данного инцидента предстоит провести представителям местных правоохранительных органов.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:55
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