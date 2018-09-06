В Санкт-Петербурге пенсионерка нашла два трупа в своей квартире

В одном из домов Санкт Петербурга 63-летняя пенсионерка вернувшись в свою квартиру обнаружила два трупа мужчин. Одни из них был ее сын.Зайдя в свою квартиру, жительница Санкт-Петербурга нашла своего сына мертвым, тело находилось в туалете, из одежды было надето только нижнее белье, а руки были сложены ровно вдоль тела умершего. Второй труп пенсионерка обнаружила на диване в комнате, этого человека она не знала. Незнакомцу на вид примерно 30-35 лет. Женщина сразу обратилась в полицию.Визуальный осмотр не показал явных признаков смерти от нанесения телесных повреждений. Тела отправлены в морг, подробности загадочной смерти будут выяснять сотрудники судмедэкспертизы.