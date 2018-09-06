Обзор 360-камеры Wunder360 C1
На сегодняшний день стремительно набирают популярность камеры, способные одновременно осуществлять съемку на 360 градусов. Тем самым, фиксируется абсолютно все со стороны выбранного места. Отмечается, что сейчас Wunder360 C1 с учетом своих особенностей имеет преимущества перед конкурентами.
Внешний вид, дизайн устройства Wunder360 C1
Большая часть современных камер имеет вертикальное исполнение, так как это позволяет владельцу более комфортно и крепко держать в руке камеру, чтобы снимать в любом удобном месте. Размер девайса достигает 109,3*45*35 мм. Профессиональная съемка осуществляется одной рукой.
Визуально камера обладает двумя составными частями - шаром и цилиндром. В первой из областей находится основной функционал и экран. Вторая же часть содержит самую камеру, которая и позволяет совершать 360-градусную съемку.
Шаровидная часть Wunder360 C1 получила кнопку включения устройства, однако для этого потребуется несколько секунд. Только спустя некоторое время камера переходит в режим активности.
Корпус устройства производитель выполнил в белом цвете. При этом го нижняя часть получила стильный серебряный оттенок,он придает компактной камере более изящный вид.
Комплектация камеры Wunder360 C1
Обладатель камеры с коробки получит следующую комплектацию:
- сам девайс;
- эксклюзивный ремень для переноски устройства;
- руководство пользования;
- кабель для обеспечения синхронизации с ПК и иными устройствами.
На официальном сайте производителя можно выбрать и другие аксессуары, которые для покупателей, вероятно, окажутся полезными. Они помогут совершать съемку в довольно необычных местах.
Технические характеристики Wunder360 C1
Изначально следует остановиться на экране и нижней части камеры. Его размер составляет 32х64 пикселя. Главная функция устройства заключается в просчете времени съемки и отображении статуса заряда батареи, также можно видеть, присутствует ли беспроводное подключение.
Если Wunder360 C1 нужно профессионалам, то для них будут важными следующие параметры:
- фокусное расстояние: f 0.94;
- диафрагма: F2.4;
- разрешение видео: 3040*1520 точек при 30 кадрах в секунду;
- разрешение фото: 4096*2048 точек;
- тип датчика: CMOS
- аккумулятор: 1000mAh
- вес: 95 грамм
- присутствует возможность трансляции с приложения: в Facebook или Youtube.
Съемка по всем направлением проводится за счет одновременного срастания полученных кадров. Моментально они преобразуется в единое целое, передавая отчетливую картинку конкретного места.
Возможности и режимы камеры Wunder360 C1
Соответствующая модель имеет широкий круг возможностей. Тем самым, предусмотрен целый ряд доступных режимов. Wunder360 C1 прекрасно взаимодействует с современными мобильными девайсами, работающими под управлением Android и iOS.
После загрузки официального программного обеспечения можно прямо со смартфона осуществить переход от одного режима съемки к другому.
Самые распространенные режимы камеры следующие:
- обычная съемка. Она позволяет активизироваться фронтальной камере, но после «свайпа» в смартфоне девайс автоматически развернется, одновременно выполнив срастание всех изображений. Чтобы получить качественные кадры, камера должны быть неподвижной;
- VR – режим. В нем владелец устройства посредством специальных очков виртуальной реальности может «пройтись» по всем сюжетом, которые были засняты ранее;
- mode – соответствующий режим в большинстве случаев используется, чтобы снять панораму или уменьшить масштаб картинки. Однако осуществлять какие-либо действия с ранее записанными видео вряд ли получится пользователю;
- gyro – опция, за счет которой можно изменять направление съемки. В этом поможет все тот же свайп на смартфоне или планшете.
Камера Wunder360 C1 станет главным помощником видеооблогеров. Она пригодится любителям путешествий и тем, кто привык фиксировать свои спортивные достижения. Кроме этого, присутствует удобная синхронизация с другими устройствами.
Камеру доступна к заказу на AliExpress.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте.
Внешний вид, дизайн устройства Wunder360 C1
Большая часть современных камер имеет вертикальное исполнение, так как это позволяет владельцу более комфортно и крепко держать в руке камеру, чтобы снимать в любом удобном месте. Размер девайса достигает 109,3*45*35 мм. Профессиональная съемка осуществляется одной рукой.
Визуально камера обладает двумя составными частями - шаром и цилиндром. В первой из областей находится основной функционал и экран. Вторая же часть содержит самую камеру, которая и позволяет совершать 360-градусную съемку.
Шаровидная часть Wunder360 C1 получила кнопку включения устройства, однако для этого потребуется несколько секунд. Только спустя некоторое время камера переходит в режим активности.
Корпус устройства производитель выполнил в белом цвете. При этом го нижняя часть получила стильный серебряный оттенок,он придает компактной камере более изящный вид.
Комплектация камеры Wunder360 C1
Обладатель камеры с коробки получит следующую комплектацию:
- сам девайс;
- эксклюзивный ремень для переноски устройства;
- руководство пользования;
- кабель для обеспечения синхронизации с ПК и иными устройствами.
На официальном сайте производителя можно выбрать и другие аксессуары, которые для покупателей, вероятно, окажутся полезными. Они помогут совершать съемку в довольно необычных местах.
Технические характеристики Wunder360 C1
Изначально следует остановиться на экране и нижней части камеры. Его размер составляет 32х64 пикселя. Главная функция устройства заключается в просчете времени съемки и отображении статуса заряда батареи, также можно видеть, присутствует ли беспроводное подключение.
Если Wunder360 C1 нужно профессионалам, то для них будут важными следующие параметры:
- фокусное расстояние: f 0.94;
- диафрагма: F2.4;
- разрешение видео: 3040*1520 точек при 30 кадрах в секунду;
- разрешение фото: 4096*2048 точек;
- тип датчика: CMOS
- аккумулятор: 1000mAh
- вес: 95 грамм
- присутствует возможность трансляции с приложения: в Facebook или Youtube.
Съемка по всем направлением проводится за счет одновременного срастания полученных кадров. Моментально они преобразуется в единое целое, передавая отчетливую картинку конкретного места.
Возможности и режимы камеры Wunder360 C1
Соответствующая модель имеет широкий круг возможностей. Тем самым, предусмотрен целый ряд доступных режимов. Wunder360 C1 прекрасно взаимодействует с современными мобильными девайсами, работающими под управлением Android и iOS.
После загрузки официального программного обеспечения можно прямо со смартфона осуществить переход от одного режима съемки к другому.
Самые распространенные режимы камеры следующие:
- обычная съемка. Она позволяет активизироваться фронтальной камере, но после «свайпа» в смартфоне девайс автоматически развернется, одновременно выполнив срастание всех изображений. Чтобы получить качественные кадры, камера должны быть неподвижной;
- VR – режим. В нем владелец устройства посредством специальных очков виртуальной реальности может «пройтись» по всем сюжетом, которые были засняты ранее;
- mode – соответствующий режим в большинстве случаев используется, чтобы снять панораму или уменьшить масштаб картинки. Однако осуществлять какие-либо действия с ранее записанными видео вряд ли получится пользователю;
- gyro – опция, за счет которой можно изменять направление съемки. В этом поможет все тот же свайп на смартфоне или планшете.
Камера Wunder360 C1 станет главным помощником видеооблогеров. Она пригодится любителям путешествий и тем, кто привык фиксировать свои спортивные достижения. Кроме этого, присутствует удобная синхронизация с другими устройствами.
Камеру доступна к заказу на AliExpress.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:40