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ICANN предупреждает пользоветелей о возможных сбоях в работе Сети после 11 октября

О предстоящих сбоях в работе интернета предупреждаются пользователи Сети по всему Миру. Сообщает об этом корпорация, в ответственности которой находится управление доменными именами и IP-адресами (ICANN).
ICANN предупреждает пользоветелей о возможных сбоях в работе Сети после 11 октября


Как рассказали представители ведомства, ожидаются сбои ориентировочно с 11 октября. Озвучена только предварительная дата, с которой организация планирует начать первую в истории настройку и обновление защиты всей мировой системы доменных имен Сети. При этом будут проводиться работы по изменению криптографических ключей, на основе которых и построены принципы защиты системы доменных имен.

Согласно информации от ICANN, проблемы затронут только небольшой процент пользователей. В это время будет отмечаться медленная загрузка сайтов, а некоторые вообще не будут доступны. Причем коснутся проблемы только категорию пользователей, девайсы которых испытывают проблемы с расширением доменных имен.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:05
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