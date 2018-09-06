ICANN предупреждает пользоветелей о возможных сбоях в работе Сети после 11 октября
О предстоящих сбоях в работе интернета предупреждаются пользователи Сети по всему Миру. Сообщает об этом корпорация, в ответственности которой находится управление доменными именами и IP-адресами (ICANN).
Как рассказали представители ведомства, ожидаются сбои ориентировочно с 11 октября. Озвучена только предварительная дата, с которой организация планирует начать первую в истории настройку и обновление защиты всей мировой системы доменных имен Сети. При этом будут проводиться работы по изменению криптографических ключей, на основе которых и построены принципы защиты системы доменных имен.
Согласно информации от ICANN, проблемы затронут только небольшой процент пользователей. В это время будет отмечаться медленная загрузка сайтов, а некоторые вообще не будут доступны. Причем коснутся проблемы только категорию пользователей, девайсы которых испытывают проблемы с расширением доменных имен.
Как рассказали представители ведомства, ожидаются сбои ориентировочно с 11 октября. Озвучена только предварительная дата, с которой организация планирует начать первую в истории настройку и обновление защиты всей мировой системы доменных имен Сети. При этом будут проводиться работы по изменению криптографических ключей, на основе которых и построены принципы защиты системы доменных имен.
Согласно информации от ICANN, проблемы затронут только небольшой процент пользователей. В это время будет отмечаться медленная загрузка сайтов, а некоторые вообще не будут доступны. Причем коснутся проблемы только категорию пользователей, девайсы которых испытывают проблемы с расширением доменных имен.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:05