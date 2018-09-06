В Хабаровске перед многоэтажным домом обнаружен труп мужчины
В Хабаровске 6 сентября обнаружен труп мужчины 50-ти лет. Тело нашли во дворе многоэтажного дома, где и жил погибший. По предварительным данным, мужчина, должно быть, спрыгнул с балкона и разбился насмерть.
Как установили специалисты по прибытии на место происшествия, гражданин проживал на 7 этаже дома, во двор которого был найден. Точная причина смерти не называется, однако все указывает на падение с большой высоты. По заявлениям соседей, погибший неоднократно был замечен за употреблением алкоголя, а также более одного раза становился пациентом психиатрической клиники.
Соседи также утверждают, что покойный жаловался на различные галлюцинации в последнее время. Возможно, именно это и стало причиной его падения. Впрочем не стоит исключать и того факта, что несмотря на усилия врачей в психиатрической клинике, галлюцинации сохранились. Исходя из этого, трудно сказать, вызвал ли алкоголь галлюцинации, или же мужчина употреблял спиртные напитки из-за галлюцинаций. В настоящее время полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.
Как установили специалисты по прибытии на место происшествия, гражданин проживал на 7 этаже дома, во двор которого был найден. Точная причина смерти не называется, однако все указывает на падение с большой высоты. По заявлениям соседей, погибший неоднократно был замечен за употреблением алкоголя, а также более одного раза становился пациентом психиатрической клиники.
Соседи также утверждают, что покойный жаловался на различные галлюцинации в последнее время. Возможно, именно это и стало причиной его падения. Впрочем не стоит исключать и того факта, что несмотря на усилия врачей в психиатрической клинике, галлюцинации сохранились. Исходя из этого, трудно сказать, вызвал ли алкоголь галлюцинации, или же мужчина употреблял спиртные напитки из-за галлюцинаций. В настоящее время полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:52