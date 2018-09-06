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Пользователи Сети поддержали Юлию Самойлову, иммигрирующую в другую страну

Пользователи Сети поддержали певицу Юлию Самойлову, которая готова эмигрировать в другую страну. Соответствующий видеоролик появился на интернет-платформе YouTube, а также в аккаунте певицы.

Пользователи Сети поддержали Юлию Самойлову, иммигрирующую в другую страну


5 сентября Юлия Самойлова обнародовала видеозапись в своем микроблоге Instagram, где она сообщила о своей готовности иммигрировать в Европу. Представитель певицы в тот же день подтвердил каналу 360, что исполнительница песен уже находится в самолете. По словам агента, он не знает о планах артистки по смене ее места проживания. В соцсети под одной из последних публикаций исполнительницы песен пользователи и ее подписчики оставили массу комментариев, в которых всячески поддерживали своего кумира.

Пользователи Сети поддержали Юлию Самойлову, иммигрирующую в другую страну




Стоит напомнить, что Юлия Самойлова представляла РФ на международном вокальном конкурсе «Евровидение-2018», который проходил в Лиссабоне. Однако знаменитости не удалось пройти в финал.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:25
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