Восьмой сезон «Американская история ужасов» покажет «Апокалипсис»

Американский телеканал FX показал трейлер к восьмому сезону культового сериала «Американская история ужасов». В этом сезоне пересекутся истории с первого сезона, где сюжет разворачивался вокруг «Дома-убицйы», и третьего сезона, который называется «Шабаш». Режиссеры дали название восьмой части телесериала-антологии «Апокалипсис». Трейлер показывает пустынные и мрачные улицы со сгоревшими автомобилями. Голос за кадром освещает, что причиной возврата героев стала месть.В актерском составе собрались Таисса Фармига, Эмма Робертс и Сара Полсон. Актрисы представлены в роли загадочных ведьм. Также на съемочную площадку вернулась Джессика Лэнг, которая в первом сезоне играла роль Констанс.Напомним, что премьера первой серии «Американской истории ужасов» «Апокалипсис» намечена на 12 сентября, на телеканале FX.