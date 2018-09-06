Universal Pictures опубликовала первый трейлер ленты «Хэллоуин»

Джон Карпентер является продюсером данной картины. Он же выступил режиссером первого «Хэллоуина». События в новой ленте разворачиваются через сорок лет после того, как в ночь на Хэллоуин в американском штате Иллинойс в городе Хэддонфилд маньяк Майкл Майерс, одетый в устрашающую маску устроил настоящую резню. Он снова решил устроить охоту на Лори Строуд, являющуюся его сестрой. Однако на этот раз девушка готова к смертельной встрече.В новой ленте «Хэллоуин» роль Лори Строуд досталась Джейми Ли Кертис. Стоит напомнить, что актриса сыграла сестру Майкла Майерса также в оригинальном «Хэллоуине». А вот роль Майкла Майерса в остросюжетном фильме сыграли два актера: Джеймс Джуд Кортни, а также Ник Касл. Картина в прокат выйдет уже 18 октября текущего года.