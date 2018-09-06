Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин провели неделю вдвоём в загородном отеле

Поклонники Виталины Цымбалюк-Романовской считают, что, несмотря на тяжёлый и долгий бракоразводный процесс, пианистка не теряла времени даром, а позаботилась о том, чтобы рядом с ней находился надёжный мужчина. Новым её избранником публика считает Прохора Шаляпина, ведь пара в последнее время очень много времени проводит вместе, а недавно и вовсе прожили целую неделю вдвоём в загородном вип-отеле. На подобные слухи Романовская отвечает коротко, заявляя, что Шаляпин поддержал её в непростое время, потому теперь между ними завязалась крепкая дружба.Как стало известно, журналистам программы «Прямой эфир» и Андрею Малахову удалось найти откровенные снимки и ролики со встреч Прохора Шаляпина и Цымбалюк-Романовской, которые будут показаны в новом выпуске. Также на программу придёт и бывшие женщины исполнителя, чтобы рассказать о том, как складывались их отношения с экс-возлюбленным.