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Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин провели неделю вдвоём в загородном отеле

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин целую неделю провели вместе в загородном вип-отеле, но сама пианистка утверждает, что они просто хорошие друзья. Публика сможет узнать все подробности отношений певца и экс-супруги Армена Джигарханяна в новом выпуске передачи Андрея Малахова «Прямой эфир».

Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин провели неделю вдвоём в загородном отеле


Поклонники Виталины Цымбалюк-Романовской считают, что, несмотря на тяжёлый и долгий бракоразводный процесс, пианистка не теряла времени даром, а позаботилась о том, чтобы рядом с ней находился надёжный мужчина. Новым её избранником публика считает Прохора Шаляпина, ведь пара в последнее время очень много времени проводит вместе, а недавно и вовсе прожили целую неделю вдвоём в загородном вип-отеле. На подобные слухи Романовская отвечает коротко, заявляя, что Шаляпин поддержал её в непростое время, потому теперь между ними завязалась крепкая дружба.

Как стало известно, журналистам программы «Прямой эфир» и Андрею Малахову удалось найти откровенные снимки и ролики со встреч Прохора Шаляпина и Цымбалюк-Романовской, которые будут показаны в новом выпуске. Также на программу придёт и бывшие женщины исполнителя, чтобы рассказать о том, как складывались их отношения с экс-возлюбленным.

 
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Общество
Добавил: Oksana Сегодня, 11:46
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