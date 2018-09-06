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Персонаж Кевина Спейси мертв: новости о шестом сезоне сериала "Карточный домик" от Netflix

Кевин Спейси больше не будет принимать участие в сериале “Карточный домик”. Представители Netflix заявляют, что в 6 сезоне, премьера которого состоится 2 ноября, персонаж Спейси будет мертв.

Персонаж Кевина Спейси мертв: новости о шестом сезоне сериала "Карточный домик" от Netflix


Смерть героя связана, если верить источникам, со скандалом сексуального характера, в котором Спейси участвовал. Речь идет о домогательстве, впрочем, подробности остаются неизвестными. В тизере 6 и, возможно, последнего сезона сериала “Карточный домик”, показаны 2 надгробья. На одном из них имя персонажа Спейси, на другом – его отца. Таким образом, в сериале могут быть отсылки на этих героев, но участие Спейси в съемках практически невозможно.

В Netflix также заявили, что в новом сериале будет 8 эпизодов, вместо обычных 13. Возможно, это связано с уходом актера из проекта, а может быть с тем, что сезон будет последним, подробности не уточняются. Напомним, что персонаж Спейси, Фрэнк Андервуд, является конгрессменом демократической партии, по сюжету сериала.

House of Cards

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:42
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