Персонаж Кевина Спейси мертв: новости о шестом сезоне сериала "Карточный домик" от Netflix
Кевин Спейси больше не будет принимать участие в сериале “Карточный домик”. Представители Netflix заявляют, что в 6 сезоне, премьера которого состоится 2 ноября, персонаж Спейси будет мертв.
Смерть героя связана, если верить источникам, со скандалом сексуального характера, в котором Спейси участвовал. Речь идет о домогательстве, впрочем, подробности остаются неизвестными. В тизере 6 и, возможно, последнего сезона сериала “Карточный домик”, показаны 2 надгробья. На одном из них имя персонажа Спейси, на другом – его отца. Таким образом, в сериале могут быть отсылки на этих героев, но участие Спейси в съемках практически невозможно.
В Netflix также заявили, что в новом сериале будет 8 эпизодов, вместо обычных 13. Возможно, это связано с уходом актера из проекта, а может быть с тем, что сезон будет последним, подробности не уточняются. Напомним, что персонаж Спейси, Фрэнк Андервуд, является конгрессменом демократической партии, по сюжету сериала.
House of Cards
Смерть героя связана, если верить источникам, со скандалом сексуального характера, в котором Спейси участвовал. Речь идет о домогательстве, впрочем, подробности остаются неизвестными. В тизере 6 и, возможно, последнего сезона сериала “Карточный домик”, показаны 2 надгробья. На одном из них имя персонажа Спейси, на другом – его отца. Таким образом, в сериале могут быть отсылки на этих героев, но участие Спейси в съемках практически невозможно.
В Netflix также заявили, что в новом сериале будет 8 эпизодов, вместо обычных 13. Возможно, это связано с уходом актера из проекта, а может быть с тем, что сезон будет последним, подробности не уточняются. Напомним, что персонаж Спейси, Фрэнк Андервуд, является конгрессменом демократической партии, по сюжету сериала.
House of Cards
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:42