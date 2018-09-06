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По «Властелину колец» выпустят бесплатную многопользовательскую ролевую MMO

Уже давно прошло время огромной популярности вселенной "Властелина Колец", как и всеобщего увлечения MMO. Несмотря на это компания Athlon Games приступила к разработке крупнобюджетной MMO по легендарной фантастической вселенной Толкина.

По «Властелину колец» выпустят бесплатную многопользовательскую ролевую MMO


Для всех неистинных любителей "Властелина Колец" и MMO-проектов, которым надоело играть в «древнюю» The Lord of the Rings Online скоро появиться достойная альтернатива. Дело в том, что родительской компанией создателей Warframe была анонсирована разработка новейшей бесплатной MMO уровня – AAA по вселенной Толкина. Пока мало имеется подробностей о данном проекте, однако есть информация, что события этой «игрушки» будут предшествовать сюжету популярного романа “Властелин Колец”, соответственно сюжету кинотрилогии П. Джексона. Athlon Games также объявила, что новая MMO выйдет как на ПК, так и на консолях.

Создатели сообщили, что непосредственной разработкой занимается наёмная компания-партнёр. Пока её имя не разглашается. На решение запустить данный проект повлиял в данном случае очередной всплеск интереса к фантастической вселенной “Властелина Колец”. По всей видимости, речь идёт о лентах “Хоббит”, а также крупнобюджетном грядущем киносериале по Lord of the Rings.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:27
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