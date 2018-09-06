АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса
EUR 79.14 USD 68.46
Курс валют на 06.09.2018

Верка Сердючка пока не планирует гастролировать по России

Всеми полюбившаяся проводница Верка Сердючка пока не планирует гастролировать по России. Об этом заявил Андрей Уренев, являющийся менеджером Андрея Данилко.

Верка Сердючка пока не планирует гастролировать по России


Слухи о возобновлении концертов появились после вечеринки на честь открытия вокального фестиваля «Новая волна», который проходил в Сочи. На мероприятии Андрей Данилко в образе Верки Сердючки неожиданно появился после шести лет перерыва. Под хиты «проводницы» зажигательно танцевала жена премьера РФ Светлана Медведева.

Верка Сердючка пока не планирует гастролировать по России


Андрей Уренев сказал, что это была закрытая вечеринка. Андрей Данилко по приглашению знаменитого композитора Игоря Крутого приехал на частное мероприятие. Однако Верка Сердючка до сих пор не принимает участие в больших концертах. По словам менеджера артиста, гастроли певца на территории России пока не планируются.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:14
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участник «Дома-2» Илья Гажиенко не приехал
Юрий Шатунов отмечает 45 день рождения в Германии
Валерия Фрост променяла Захара Саленко на сына
Пользователи Сети поддержали Юлию Самойлову,
В Петребурге найден труп мужчины в оранжевой
Верка Сердючка пока не планирует гастролировать
Компания ZTE представила модель нового флагмана
В Санкт-Петербурге пенсионерка нашла два трупа в
В Тихвинском районе обнаружен труп мужчины с
В Хабаровске перед многоэтажным домом обнаружен
В Сети появились характеристики и цены новых
«Нравятся воспитанные люди»: Сергей Лазарев
Сергей Зверев-младший хочет найти биологического
Пользователи подозревают, что Виктория Боня
Более смелые представители пауков могут повышать
Зрители назвали ухажера Евгении Феофилактовой
УАЗ в прямом эфире покажет сборку первого
«Потерял память»: В Ульяновске
Ученые из Ланкастера показали, как взломать
Nissan планирует продажи в России новой генерации
Хейтеры раскритиковал Ксению Бородину за то, что
Продажи модифицированного седана Acura ILX
Генетики: Знатные алеманы хоронили в гробницах не
Самойлова заявляет, что готова эмигрировать из
Люди из команды Ольги Бузовой называют ее
Филипп Киркоров «взорвал» открытие конкурса
Учёные: Через два года человек сможет обрести
Samsung разрешит отключать в Galaxy Note 9 кнопку
«Как птица феникс»: Лера Кудрявцева сразила
Большой серийный внедорожник Kia Telluride
Просмотреть все новости