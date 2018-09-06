Верка Сердючка пока не планирует гастролировать по России

Слухи о возобновлении концертов появились после вечеринки на честь открытия вокального фестиваля «Новая волна», который проходил в Сочи. На мероприятии Андрей Данилко в образе Верки Сердючки неожиданно появился после шести лет перерыва. Под хиты «проводницы» зажигательно танцевала жена премьера РФ Светлана Медведева.Андрей Уренев сказал, что это была закрытая вечеринка. Андрей Данилко по приглашению знаменитого композитора Игоря Крутого приехал на частное мероприятие. Однако Верка Сердючка до сих пор не принимает участие в больших концертах. По словам менеджера артиста, гастроли певца на территории России пока не планируются.