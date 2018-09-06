Пользователи подозревают, что Виктория Боня рассталась с миллиардером

Впервые пара появилась вместе на «красной дорожке» Каннского кинофестиваля. Вику тогда покорил интеллект, успешность и гениальность мужчины, с которым она могла говорить на темы о квантовой физике и «черных дырах».Еще недавно поклонники Бони пытались уличить 38-летнюю знаменитость в беременности, но сегодня они уже заговорили о расставании Виктории и Пьера.Тем более что Боня сама намекнула на подобное развитие сценария своей личной жизни.«А Жизнь продолжается...», - подписала публикацию в Instagram Виктория. После чего подписчики решили, что ее роман с миллиардером подошел к концу.Сама артистка не комментирует подобные подозрения, но если вспомнить, что разрыв с Алексом Смерфитом она скрывала около полугода, то ничего удивительного в этом нет.