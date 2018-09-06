Пользователи подозревают, что Виктория Боня рассталась с миллиардером
Роман экс-участницы «Дом-2» Виктории Бони и французского миллиардера Пьера Андюрана длится с мая нынешнего года, но теперь пользователи подозревают что их отношения завершились.
Впервые пара появилась вместе на «красной дорожке» Каннского кинофестиваля. Вику тогда покорил интеллект, успешность и гениальность мужчины, с которым она могла говорить на темы о квантовой физике и «черных дырах».
Еще недавно поклонники Бони пытались уличить 38-летнюю знаменитость в беременности, но сегодня они уже заговорили о расставании Виктории и Пьера.
Тем более что Боня сама намекнула на подобное развитие сценария своей личной жизни.
«А Жизнь продолжается...», - подписала публикацию в Instagram Виктория. После чего подписчики решили, что ее роман с миллиардером подошел к концу.
Сама артистка не комментирует подобные подозрения, но если вспомнить, что разрыв с Алексом Смерфитом она скрывала около полугода, то ничего удивительного в этом нет.
Впервые пара появилась вместе на «красной дорожке» Каннского кинофестиваля. Вику тогда покорил интеллект, успешность и гениальность мужчины, с которым она могла говорить на темы о квантовой физике и «черных дырах».
Еще недавно поклонники Бони пытались уличить 38-летнюю знаменитость в беременности, но сегодня они уже заговорили о расставании Виктории и Пьера.
Тем более что Боня сама намекнула на подобное развитие сценария своей личной жизни.
«А Жизнь продолжается...», - подписала публикацию в Instagram Виктория. После чего подписчики решили, что ее роман с миллиардером подошел к концу.
Сама артистка не комментирует подобные подозрения, но если вспомнить, что разрыв с Алексом Смерфитом она скрывала около полугода, то ничего удивительного в этом нет.