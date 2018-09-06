Компания ZTE представила модель нового флагмана ZTE Nubia Z18

Как предположили эксперты, новое устройство составит конкуренцию Pocophone F1 от Xiaomi, с процессором SoC Qualcomm Snapdragon 845. При этом ZTE Nubia Z18 проработан в мелочах и не имеет вырез в верхней части экрана. Вырез в новом устройстве имеет каплевидную форму, соответствующую размеру фронтальной камеры. Весь корпус смартфона металлический, а панели защищает стекло Gorilla Glass.Диагональ дисплея составляет 6 дюймов, поддерживаемое разрешение - 2180х1080 пикселей. Работа смартфона основана на ОС Android Oreo, поддерживаются функции интеллектуального голосового помощника Maverick Voice 2.0.В базовом варианте устройство оборудовано 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Основная камера поддерживает оптическую стабилизацию с датчиками на 16 и 24 мегапикселей. Матрица фронтальной камеры - 8 мегапикселей. Общая емкость аккумуляторной батареи равняется 3450 мАч.