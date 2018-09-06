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Компания ZTE представила модель нового флагмана ZTE Nubia Z18

Разработчиками китайской компании ZTE представлена новая флагманская модель - ZTE Nubia Z18. Стоимость гаджета зависит от модификации и составит 410 и 480 долл.
Компания ZTE представила модель нового флагмана ZTE Nubia Z18


Как предположили эксперты, новое устройство составит конкуренцию Pocophone F1 от Xiaomi, с процессором SoC Qualcomm Snapdragon 845. При этом ZTE Nubia Z18 проработан в мелочах и не имеет вырез в верхней части экрана. Вырез в новом устройстве имеет каплевидную форму, соответствующую размеру фронтальной камеры. Весь корпус смартфона металлический, а панели защищает стекло Gorilla Glass.

Диагональ дисплея составляет 6 дюймов, поддерживаемое разрешение - 2180х1080 пикселей. Работа смартфона основана на ОС Android Oreo, поддерживаются функции интеллектуального голосового помощника Maverick Voice 2.0.

В базовом варианте устройство оборудовано 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Основная камера поддерживает оптическую стабилизацию с датчиками на 16 и 24 мегапикселей. Матрица фронтальной камеры - 8 мегапикселей. Общая емкость аккумуляторной батареи равняется 3450 мАч.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:09
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