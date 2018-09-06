«Нравятся воспитанные люди»: Сергей Лазарев отчитал журналистку на «Новой волне»
Сергей Лазарев на конкурсе «Новая волна» отчитал представительницу СМИ. Российский исполнитель песен разозлился, что журналистка хотела задать ему вопрос в неподходящий момент.
Девушка поинтересовалась у певца, какие девушки ему больше нравятся, брюнетки или блондинки. На банальный вопрос Сергей Лазарев отреагировал очень неожиданно. Артист сорвался на представительнице СМИ и стал ее перед всеми отчитывать, сказав, что ему нравятся воспитанные люди.
После случившегося инцидента Сергей Лазарев мило беседовал с другими знаменитостями. Особое внимание гости конкурса обратили на поведение певца рядом с исполнительницей песен Ани Лорак. Артист опубликовал в своем микроблоге Instagram видеоролик, на котором запечатлено как он танцует со своей коллегой под композицию Верки Сердючки.
Девушка поинтересовалась у певца, какие девушки ему больше нравятся, брюнетки или блондинки. На банальный вопрос Сергей Лазарев отреагировал очень неожиданно. Артист сорвался на представительнице СМИ и стал ее перед всеми отчитывать, сказав, что ему нравятся воспитанные люди.
После случившегося инцидента Сергей Лазарев мило беседовал с другими знаменитостями. Особое внимание гости конкурса обратили на поведение певца рядом с исполнительницей песен Ани Лорак. Артист опубликовал в своем микроблоге Instagram видеоролик, на котором запечатлено как он танцует со своей коллегой под композицию Верки Сердючки.
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