«Нравятся воспитанные люди»: Сергей Лазарев отчитал журналистку на «Новой волне»

Девушка поинтересовалась у певца, какие девушки ему больше нравятся, брюнетки или блондинки. На банальный вопрос Сергей Лазарев отреагировал очень неожиданно. Артист сорвался на представительнице СМИ и стал ее перед всеми отчитывать, сказав, что ему нравятся воспитанные люди.После случившегося инцидента Сергей Лазарев мило беседовал с другими знаменитостями. Особое внимание гости конкурса обратили на поведение певца рядом с исполнительницей песен Ани Лорак. Артист опубликовал в своем микроблоге Instagram видеоролик, на котором запечатлено как он танцует со своей коллегой под композицию Верки Сердючки.