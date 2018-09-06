АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса
EUR 79.14 USD 68.46
Курс валют на 06.09.2018

«Потерял память»: В Ульяновске пенсионер-картёжник забыл, как заколол товарища тростью

В Ульяновске заколовший товарища собственной тростью пенсионер-картёжник внезапно «потерял память». В то же время судебно-медицинская экспертиза признала обвиняемого полностью вменяемым.

«Потерял память»: В Ульяновске пенсионер-картёжник забыл, как заколол товарища тростью


В июле этого года в одном из дворов Ульяновска местные жители обнаружили возле детской площадки труп 64-летнего мужчины. Правоохранителям удалось выяснить, что перед смертью погибший играл в карты с другими пожилыми товарищами, среди которых был и 87-летний подозреваемый. В ходе расследования установлено, что пенсионер-картёжник во время очередной игры повздорил с оппонентом, ударил его своей тростью, а когда она обломалась, обвиняемый воткнул её в грудь ульяновцу. От полученной травмы тот скончался на месте. Заколовший товарища картёжник сотрудничать со следствием отказывается, утверждая, что ничего не помнит о том дне, поэтому вряд ли мог совершить подобное.

К слову, кроме экспертизы на вменяемость, у следствия есть также информация, что на момент совершения преступления подозреваемый был абсолютно трезв. На сегодняшний день ульяновский пенсионер-картёжник всё ещё находится под домашним арестом.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Oksana Сегодня, 09:33
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Более смелые представители пауков могут повышать
Зрители назвали ухажера Евгении Феофилактовой
УАЗ в прямом эфире покажет сборку первого
«Потерял память»: В Ульяновске
Ученые из Ланкастера показали, как взломать
Nissan планирует продажи в России новой генерации
Хейтеры раскритиковал Ксению Бородину за то, что
Продажи модифицированного седана Acura ILX
Генетики: Знатные алеманы хоронили в гробницах не
Самойлова заявляет, что готова эмигрировать из
Люди из команды Ольги Бузовой называют ее
Филипп Киркоров «взорвал» открытие конкурса
Учёные: Через два года человек сможет обрести
Samsung разрешит отключать в Galaxy Note 9 кнопку
«Как птица феникс»: Лера Кудрявцева сразила
Большой серийный внедорожник Kia Telluride
Ученые: Во время интенсивных физических
Планшет-компьютер Archos Oxygen 101 4G получил
Телескоп Hubble сфотографировал напоминающую горы
«В стиле Линды»: Дима Билан поделился с
Учёные: Акулы способны питаться водорослями
"Есть дела поважнее": Филипп Киркоров высказался
Гибкий смартфон показали на видео в Сети
«Он был истерически-психическим»: Мария Голубкина
Ученые: Люди любят больше собак, чем других людей
Российский бренд смартфонов вошёл в топ-5 продаж
Новый Nisan Leaf стал доступен для продажи в
Ученые: Годовалые малыши могут отличать страх от
Максакова обвинила экс-супруга Владимира Тюрина в
В России начались продажи эксклюзивной версии
Просмотреть все новости