«Потерял память»: В Ульяновске пенсионер-картёжник забыл, как заколол товарища тростью

В июле этого года в одном из дворов Ульяновска местные жители обнаружили возле детской площадки труп 64-летнего мужчины. Правоохранителям удалось выяснить, что перед смертью погибший играл в карты с другими пожилыми товарищами, среди которых был и 87-летний подозреваемый. В ходе расследования установлено, что пенсионер-картёжник во время очередной игры повздорил с оппонентом, ударил его своей тростью, а когда она обломалась, обвиняемый воткнул её в грудь ульяновцу. От полученной травмы тот скончался на месте. Заколовший товарища картёжник сотрудничать со следствием отказывается, утверждая, что ничего не помнит о том дне, поэтому вряд ли мог совершить подобное.К слову, кроме экспертизы на вменяемость, у следствия есть также информация, что на момент совершения преступления подозреваемый был абсолютно трезв. На сегодняшний день ульяновский пенсионер-картёжник всё ещё находится под домашним арестом.