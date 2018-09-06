В Сети появились характеристики и цены новых гаджетов Apple

iPhone XS должны выпустить с 5,8- и 6,5-дюймовыми экранами. Они будут стоить $899 и $999 соответственно. Корпус выйдет в 3 расцветках: космической серой, золотой, серебряной. Гаджеты будут осуществлять работу на базе процессора А12. ОЗУ составит 4 Гб, ПЗУ - 64, 256, 512 Гб. Версия iPhone XC, имеющая 6,1-дюймовый экран будет расцениваться в $749. Гаджет выпустят в оранжевой, белой, синей, серой расцветке. Процессоры A12 с ОЗУ на 3 ГБ укомплектуют в надёжный стеклянный корпус, обрамлённый алюминиевыми рамками. ПЗУ составит 64/256 Гб. MacBook расценивается от $999. Устройство оснащается дисплеем Retina на 12, а также 13 дюймов. По словам экспертов, внешний вид устройства останется практически без изменений. Модель будет работать на основе процессора А12. ОЗУ составит 3 Гб, ПЗУ - 64/256 Гб.Новые смарт-часы Apple Watch Series 4 станут тоньше. Размер их дисплея увеличат на 15 процентов. Корпус будет иметь три расцветки: космическую серую, серебряную и золотую. Объем памяти достигает 16 Гб. Цена устройства не изменится. iPad Pro также не увеличится в цене. Его выпустят в 2 версиях с экраном на 11, а также 12,9 дюйма. Устройство оснащается процессором А12, алюминиевым корпусом. Объем памяти будет достигать 16, 256,512 Гб либо 1 Тб. Новые устройства презентуют 12 сентября на территории Калифорнии в Купертино в штаб-квартире Apple.