АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса
EUR 79.14 USD 68.46
Курс валют на 06.09.2018

В Сети появились характеристики и цены новых гаджетов Apple

Пользователи Сети начали сообщать, что за неделю до презентации им стали известны характеристики, а также цены новых гаджетов Apple.

В Сети появились характеристики и цены новых гаджетов Apple


iPhone XS должны выпустить с 5,8- и 6,5-дюймовыми экранами. Они будут стоить $899 и $999 соответственно. Корпус выйдет в 3 расцветках: космической серой, золотой, серебряной. Гаджеты будут осуществлять работу на базе процессора А12. ОЗУ составит 4 Гб, ПЗУ - 64, 256, 512 Гб. Версия iPhone XC, имеющая 6,1-дюймовый экран будет расцениваться в $749. Гаджет выпустят в оранжевой, белой, синей, серой расцветке. Процессоры A12 с ОЗУ на 3 ГБ укомплектуют в надёжный стеклянный корпус, обрамлённый алюминиевыми рамками. ПЗУ составит 64/256 Гб. MacBook расценивается от $999. Устройство оснащается дисплеем Retina на 12, а также 13 дюймов. По словам экспертов, внешний вид устройства останется практически без изменений. Модель будет работать на основе процессора А12. ОЗУ составит 3 Гб, ПЗУ - 64/256 Гб.

Новые смарт-часы Apple Watch Series 4 станут тоньше. Размер их дисплея увеличат на 15 процентов. Корпус будет иметь три расцветки: космическую серую, серебряную и золотую. Объем памяти достигает 16 Гб. Цена устройства не изменится. iPad Pro также не увеличится в цене. Его выпустят в 2 версиях с экраном на 11, а также 12,9 дюйма. Устройство оснащается процессором А12, алюминиевым корпусом. Объем памяти будет достигать 16, 256,512 Гб либо 1 Тб. Новые устройства презентуют 12 сентября на территории Калифорнии в Купертино в штаб-квартире Apple.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:32
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участник «Дома-2» Илья Гажиенко не приехал
Юрий Шатунов отмечает 45 день рождения в Германии
Валерия Фрост променяла Захара Саленко на сына
Пользователи Сети поддержали Юлию Самойлову,
В Петребурге найден труп мужчины в оранжевой
Верка Сердючка пока не планирует гастролировать
Компания ZTE представила модель нового флагмана
В Санкт-Петербурге пенсионерка нашла два трупа в
В Тихвинском районе обнаружен труп мужчины с
В Хабаровске перед многоэтажным домом обнаружен
В Сети появились характеристики и цены новых
«Нравятся воспитанные люди»: Сергей Лазарев
Сергей Зверев-младший хочет найти биологического
Пользователи подозревают, что Виктория Боня
Более смелые представители пауков могут повышать
Зрители назвали ухажера Евгении Феофилактовой
УАЗ в прямом эфире покажет сборку первого
«Потерял память»: В Ульяновске
Ученые из Ланкастера показали, как взломать
Nissan планирует продажи в России новой генерации
Хейтеры раскритиковал Ксению Бородину за то, что
Продажи модифицированного седана Acura ILX
Генетики: Знатные алеманы хоронили в гробницах не
Самойлова заявляет, что готова эмигрировать из
Люди из команды Ольги Бузовой называют ее
Филипп Киркоров «взорвал» открытие конкурса
Учёные: Через два года человек сможет обрести
Samsung разрешит отключать в Galaxy Note 9 кнопку
«Как птица феникс»: Лера Кудрявцева сразила
Большой серийный внедорожник Kia Telluride
Просмотреть все новости