Более смелые представители пауков могут повышать шанс успеха охоты в разы

Исследования касались пауков вида Stegodyphus dumicola. Эти пауки являются социальными, в отличие от практически всех других видов, которые живут по одному или двое и ни с кем не делят свою сеть. Stegodyphus dumicola проживают некими группами и действительно общаются между собой. В ходе эксперимента, ученые собрали несколько пауков и направили в их направлении воздушный поток, как замену хищной птице, Некоторые пауки сперва свернулись в кубок, а потом резко побежали в обратном направлении. Другие сделали то же самое, однако значительно медленнее. Первых назвали лидерами.В результате, ученые сформировали несколько групп из лидеров, группы, где лидеров и обычных пауков поровну и группы, где лидеров или обычных по одному. В группах, где присутствовал только один лидер, остальные особи меняли свое поведение под стать ему. Благодаря этому, эффективность всей группы значительно повысилась. Ученые утверждают, что смелые пауки стали таковыми в результате эволюции.