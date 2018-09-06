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Более смелые представители пауков могут повышать шанс успеха охоты в разы

Ученые из Калифорнийского университета, в результате исследования определенного вида пауков, пришли к выводу, что среди них есть некие “лидеры”, более смелые особи. Если таковой имеется в группе – успех охоты повышает в разы.

Более смелые представители пауков могут повышать шанс успеха охоты в разы


Исследования касались пауков вида Stegodyphus dumicola. Эти пауки являются социальными, в отличие от практически всех других видов, которые живут по одному или двое и ни с кем не делят свою сеть. Stegodyphus dumicola проживают некими группами и действительно общаются между собой. В ходе эксперимента, ученые собрали несколько пауков и направили в их направлении воздушный поток, как замену хищной птице, Некоторые пауки сперва свернулись в кубок, а потом резко побежали в обратном направлении. Другие сделали то же самое, однако значительно медленнее. Первых назвали лидерами.

В результате, ученые сформировали несколько групп из лидеров, группы, где лидеров и обычных пауков поровну и группы, где лидеров или обычных по одному. В группах, где присутствовал только один лидер, остальные особи меняли свое поведение под стать ему. Благодаря этому, эффективность всей группы значительно повысилась. Ученые утверждают, что смелые пауки стали таковыми в результате эволюции.

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:00
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