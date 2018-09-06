Зрители назвали ухажера Евгении Феофилактовой карликовым грузином
Экс-участница «Дом-2» Евгения Феофилактова не скрывает, что у нее завязались крепкие романтические отношения, но пока не спешит показывать своего ухажера, возможно потому, что его внешность далека от идеала.
После недавней публикации Жени в Instagram, где она советует подписчицам носить рубашки своих мужчин, в ленте началось бурное обсуждение возможных габаритов нынешнего ухажера Феофилактовой.
Дело в том, что рубашка, надетая на молодую женщину, явно ей по размеру, а то и даже маловата.
Пользователи тут же решили, что мужчина Евгении небольшого роста, так как сама она в высоту достигает 160 см. Хейтеры даже предположили, что ухажер грузин карликового роста.
Впрочем, поклонники Феофилактовой поспешили встать на ее защиту, и отметили, что «девушка в белой в мужской рубашке, очень сексуально смотрится».
После недавней публикации Жени в Instagram, где она советует подписчицам носить рубашки своих мужчин, в ленте началось бурное обсуждение возможных габаритов нынешнего ухажера Феофилактовой.
Дело в том, что рубашка, надетая на молодую женщину, явно ей по размеру, а то и даже маловата.
Пользователи тут же решили, что мужчина Евгении небольшого роста, так как сама она в высоту достигает 160 см. Хейтеры даже предположили, что ухажер грузин карликового роста.
Впрочем, поклонники Феофилактовой поспешили встать на ее защиту, и отметили, что «девушка в белой в мужской рубашке, очень сексуально смотрится».