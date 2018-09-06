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Зрители назвали ухажера Евгении Феофилактовой карликовым грузином

Экс-участница «Дом-2» Евгения Феофилактова не скрывает, что у нее завязались крепкие романтические отношения, но пока не спешит показывать своего ухажера, возможно потому, что его внешность далека от идеала.

После недавней публикации Жени в Instagram, где она советует подписчицам носить рубашки своих мужчин, в ленте началось бурное обсуждение возможных габаритов нынешнего ухажера Феофилактовой.

Зрители назвали ухажера Евгении Феофилактовой карликовым грузином

Дело в том, что рубашка, надетая на молодую женщину, явно ей по размеру, а то и даже маловата.

Пользователи тут же решили, что мужчина Евгении небольшого роста, так как сама она в высоту достигает 160 см. Хейтеры даже предположили, что ухажер грузин карликового роста.

Зрители назвали ухажера Евгении Феофилактовой карликовым грузином

Впрочем, поклонники Феофилактовой поспешили встать на ее защиту, и отметили, что «девушка в белой в мужской рубашке, очень сексуально смотрится».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:52
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