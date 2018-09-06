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Ученые из Ланкастера показали, как взломать Andoid при помощи динамика

Ученые из Ланкастерского университета заявляют, что смартфоны Anroid можно взломать при помощи динамика. С помощью специальной программы становится возможным получить графический ключ любого пользователя устройства.

Ученые из Ланкастера показали, как взломать Andoid при помощи динамика


Помощником при взломе является программа SonarSnoop, которая может отсеять 70% вариантов ключа и предоставить оставшиеся 30% для их перебора и, в итоге, выявления верного. Однако программа неидеальна. Она не позволяет мгновенно и безошибочно определить код целевого устройства. Также для ее использования необходимо установить программу на оба устройства. Суть SonarSnoop заключается в улавливании звуковых колебаний, недоступных человеку, благодаря чему определяется положение пальца на экране и траектория его движения.

Ученые продемонстрировали возможности программы на Samsung Galaxy S4. Из 12 вариантов ключа, осталось 3,6, благодаря чему взломать Android не было проблемой. Поскольку программа пользуется динамиком целевого устройства, звуковые помехи не должны оказывать существенного влияния на процесс. Впрочем, едва ли данную программу смогут использовать злоумышленники, по причине того, что ее нужно установить на оба устройства, кроме того, даже при успешном взломе, в распоряжении у вора будет лишь графический ключ.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:32
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