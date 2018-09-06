АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса
EUR 79.14 USD 68.46
Курс валют на 06.09.2018

Хейтеры раскритиковал Ксению Бородину за то, что водит дочку в садик во вторую смену

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина часто становится объектом критики со стороны подписчиков, и очередной пост знаменитости стал поводом для «разноса» хейтеров.

Ксения поделилась с фолловерами новостями о своей семье и рассказала, что ей жаль рано утром будить Теону в садик и потому она водит младшую дочь во вторую смену – с 16 до 19 часов.

Хейтеры раскритиковал Ксению Бородину за то, что водит дочку в садик во вторую смену

«Ходим мы во вторую смену с 16-19! Поднимать ребенка в 7 утра не захотела, она ещё малышок, ещё успеет вставать в школу так рано!», - написала Бородина.

Большинству подписчиков Ксении не понравился такой распорядок дня малышки, и они указали ведущей, что ее дети мало чем отличаются от потомства остального населения.

Хейтеры раскритиковал Ксению Бородину за то, что водит дочку в садик во вторую смену

«Все дети встают рано утром и живые-здоровые. Ваш ребенок такой же, как и все», «А мы работаем все просто с 7 утра, вот и приходится поднимать детей», «Здорово, что такие сады есть во вторую смену. У нас таких нет, да и денег на платные сады нет. Но мы не расстраиваемся и встаем в 7», - написали хейтеры.

Впрочем, поклонник семейства Бородиной одобрили такой образ жизни девочки и поддержали Борону, написав, что они тоже жалеют своих малышей и дают им поспать подольше.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:02
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Более смелые представители пауков могут повышать
Зрители назвали ухажера Евгении Феофилактовой
УАЗ в прямом эфире покажет сборку первого
«Потерял память»: В Ульяновске
Ученые из Ланкастера показали, как взломать
Nissan планирует продажи в России новой генерации
Хейтеры раскритиковал Ксению Бородину за то, что
Продажи модифицированного седана Acura ILX
Генетики: Знатные алеманы хоронили в гробницах не
Самойлова заявляет, что готова эмигрировать из
Люди из команды Ольги Бузовой называют ее
Филипп Киркоров «взорвал» открытие конкурса
Учёные: Через два года человек сможет обрести
Samsung разрешит отключать в Galaxy Note 9 кнопку
«Как птица феникс»: Лера Кудрявцева сразила
Большой серийный внедорожник Kia Telluride
Ученые: Во время интенсивных физических
Планшет-компьютер Archos Oxygen 101 4G получил
Телескоп Hubble сфотографировал напоминающую горы
«В стиле Линды»: Дима Билан поделился с
Учёные: Акулы способны питаться водорослями
"Есть дела поважнее": Филипп Киркоров высказался
Гибкий смартфон показали на видео в Сети
«Он был истерически-психическим»: Мария Голубкина
Ученые: Люди любят больше собак, чем других людей
Российский бренд смартфонов вошёл в топ-5 продаж
Новый Nisan Leaf стал доступен для продажи в
Ученые: Годовалые малыши могут отличать страх от
Максакова обвинила экс-супруга Владимира Тюрина в
В России начались продажи эксклюзивной версии
Просмотреть все новости