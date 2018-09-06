Хейтеры раскритиковал Ксению Бородину за то, что водит дочку в садик во вторую смену
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина часто становится объектом критики со стороны подписчиков, и очередной пост знаменитости стал поводом для «разноса» хейтеров.
Ксения поделилась с фолловерами новостями о своей семье и рассказала, что ей жаль рано утром будить Теону в садик и потому она водит младшую дочь во вторую смену – с 16 до 19 часов.
«Ходим мы во вторую смену с 16-19! Поднимать ребенка в 7 утра не захотела, она ещё малышок, ещё успеет вставать в школу так рано!», - написала Бородина.
Большинству подписчиков Ксении не понравился такой распорядок дня малышки, и они указали ведущей, что ее дети мало чем отличаются от потомства остального населения.
«Все дети встают рано утром и живые-здоровые. Ваш ребенок такой же, как и все», «А мы работаем все просто с 7 утра, вот и приходится поднимать детей», «Здорово, что такие сады есть во вторую смену. У нас таких нет, да и денег на платные сады нет. Но мы не расстраиваемся и встаем в 7», - написали хейтеры.
Впрочем, поклонник семейства Бородиной одобрили такой образ жизни девочки и поддержали Борону, написав, что они тоже жалеют своих малышей и дают им поспать подольше.
Ксения поделилась с фолловерами новостями о своей семье и рассказала, что ей жаль рано утром будить Теону в садик и потому она водит младшую дочь во вторую смену – с 16 до 19 часов.
«Ходим мы во вторую смену с 16-19! Поднимать ребенка в 7 утра не захотела, она ещё малышок, ещё успеет вставать в школу так рано!», - написала Бородина.
Большинству подписчиков Ксении не понравился такой распорядок дня малышки, и они указали ведущей, что ее дети мало чем отличаются от потомства остального населения.
«Все дети встают рано утром и живые-здоровые. Ваш ребенок такой же, как и все», «А мы работаем все просто с 7 утра, вот и приходится поднимать детей», «Здорово, что такие сады есть во вторую смену. У нас таких нет, да и денег на платные сады нет. Но мы не расстраиваемся и встаем в 7», - написали хейтеры.
Впрочем, поклонник семейства Бородиной одобрили такой образ жизни девочки и поддержали Борону, написав, что они тоже жалеют своих малышей и дают им поспать подольше.