Хейтеры раскритиковал Ксению Бородину за то, что водит дочку в садик во вторую смену

Ксения поделилась с фолловерами новостями о своей семье и рассказала, что ей жаль рано утром будить Теону в садик и потому она водит младшую дочь во вторую смену – с 16 до 19 часов., - написала Бородина.Большинству подписчиков Ксении не понравился такой распорядок дня малышки, и они указали ведущей, что ее дети мало чем отличаются от потомства остального населения., - написали хейтеры.Впрочем, поклонник семейства Бородиной одобрили такой образ жизни девочки и поддержали Борону, написав, что они тоже жалеют своих малышей и дают им поспать подольше.