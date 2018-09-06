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УАЗ в прямом эфире покажет сборку первого внедорожника УАЗ «Патриот»

УАЗ покажет в прямом эфире сборку своего первого внедорожника версии УАЗ «Патриот». К презентации транспортного средства производитель подошёл с необычной стороны.

УАЗ в прямом эфире покажет сборку первого внедорожника УАЗ «Патриот»


Таким образом, прямой эфир процесса сборки будет идти непосредственно из цеха штамповки, сварки и из отдела технического контроля УАЗ. На сегодняшний день пока отсутствует информация об изменениях в технической составляющей, а также дизайне новой версии УАЗ «Патриот». По имеющимся данным внедорожник наделят новым четырёхцилиндровым 2,7-литровым силовым агрегатом ЗМЗ-Про, имеющимся в коммерческом «Профи». За счёт недавнего обновления, мощность силовой установки смогли увеличить до 150 «лошадок». Новый «Патриот» как и прошлое поколение авто получил 5-позиционную модернизированную механическую КПП. Подвеска внедорожника также претерпела ряд некоторых изменений. На неё установили мост УАЗ «Профи». Пока отсутствует достоверная информация о каких-либо других нововведениях. По всей видимости, самое интересное конструкторы УАЗ готовят для прямого эфира.

УАЗ в прямом эфире покажет сборку первого внедорожника УАЗ «Патриот»


Прямую трансляцию все желающие могут увидеть 20 сентября в рамках официального YouTube-канала российского бренда. Кроме процесса сборки зрителям предлагается небольшая онлайн-экскурсия по испытательному полигону Ульяновского автомобильного завода. Также все желающие могут посетить выставочный комплекс-музей, который в этом году отмечает своё 40-летие.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:45
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