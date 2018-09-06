Nissan планирует продажи в России новой генерации хэтчбека Leaf

Дебют новинки Nissan Leaf состоялся в прошлом году, оснастили авто 150-сильным электродвигателем синхронного типа (320 Нм). Такой мотор позволяет набирать скорость до 144 км/ч. Также модель получила систему e-Pedal, позволяющую при нажатии одной кнопки на центральной панели превратить педаль акселератора в электронный аналог. Функции e-Pedal заключаются в замедлении или ускорении, а также полной остановке машины.Отличается новый хэтчбек и доработанной аэродинамикой. Разрабатывая кузов нового Nissan Leaf, ориентировались специалисты на свойства самолетного крыла. В результате машина приобрела более приземистый вид и стала более устойчивой на высокой скорости. Масса хэтчбека составляет 1535 кг, при этом в длину он достигает 4445 мм, а ширина равняется 1770 мм. Размер колесной базы - 2700 мм.