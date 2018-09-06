Продажи модифицированного седана Acura ILX стартуют в октябре

Внешне ILX, несмотря на то, что является одним из самых маленьких представителей автомобилей Acura, теперь выглядит более агрессивно. Это подчеркивает передняя часть седана. Новый дизайн напоминает концепт-кар Precision, представленный в автосалоне Детройта около 2-х лет назад.Касательно технической составляющей, новый Acura может похвастаться новым мультимедийным оборудованием, которое станет более удобным и простым в использовании. Отклик устройств мультимедии, как сообщают источники, станет на 305 быстрее. Кроме того, автомобиль дополнят “электронные помощники” различного характера. Например, в автомобиль установлена система, цель которой предотвращать фронтальные столкновения. Также присутствует адаптивный круиз контроль и функция, благодаря которой автомобиль не будет покидать полосу, по которой едет.