Продажи модифицированного седана Acura ILX стартуют в октябре
Компания Acura показала модифицированный седан ILX, который в октябре станет доступен для покупки. Внешний вид автомобиля, как и некоторая часть электронной составляющей, подверглись серьезной переработке.
Внешне ILX, несмотря на то, что является одним из самых маленьких представителей автомобилей Acura, теперь выглядит более агрессивно. Это подчеркивает передняя часть седана. Новый дизайн напоминает концепт-кар Precision, представленный в автосалоне Детройта около 2-х лет назад.
Касательно технической составляющей, новый Acura может похвастаться новым мультимедийным оборудованием, которое станет более удобным и простым в использовании. Отклик устройств мультимедии, как сообщают источники, станет на 305 быстрее. Кроме того, автомобиль дополнят “электронные помощники” различного характера. Например, в автомобиль установлена система, цель которой предотвращать фронтальные столкновения. Также присутствует адаптивный круиз контроль и функция, благодаря которой автомобиль не будет покидать полосу, по которой едет.
Внешне ILX, несмотря на то, что является одним из самых маленьких представителей автомобилей Acura, теперь выглядит более агрессивно. Это подчеркивает передняя часть седана. Новый дизайн напоминает концепт-кар Precision, представленный в автосалоне Детройта около 2-х лет назад.
Касательно технической составляющей, новый Acura может похвастаться новым мультимедийным оборудованием, которое станет более удобным и простым в использовании. Отклик устройств мультимедии, как сообщают источники, станет на 305 быстрее. Кроме того, автомобиль дополнят “электронные помощники” различного характера. Например, в автомобиль установлена система, цель которой предотвращать фронтальные столкновения. Также присутствует адаптивный круиз контроль и функция, благодаря которой автомобиль не будет покидать полосу, по которой едет.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:43