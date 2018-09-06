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Продажи модифицированного седана Acura ILX стартуют в октябре

Компания Acura показала модифицированный седан ILX, который в октябре станет доступен для покупки. Внешний вид автомобиля, как и некоторая часть электронной составляющей, подверглись серьезной переработке.

Продажи модифицированного седана Acura ILX стартуют в октябре


Внешне ILX, несмотря на то, что является одним из самых маленьких представителей автомобилей Acura, теперь выглядит более агрессивно. Это подчеркивает передняя часть седана. Новый дизайн напоминает концепт-кар Precision, представленный в автосалоне Детройта около 2-х лет назад.

Касательно технической составляющей, новый Acura может похвастаться новым мультимедийным оборудованием, которое станет более удобным и простым в использовании. Отклик устройств мультимедии, как сообщают источники, станет на 305 быстрее. Кроме того, автомобиль дополнят “электронные помощники” различного характера. Например, в автомобиль установлена система, цель которой предотвращать фронтальные столкновения. Также присутствует адаптивный круиз контроль и функция, благодаря которой автомобиль не будет покидать полосу, по которой едет.

 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:43
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