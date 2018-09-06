Генетики: Знатные алеманы хоронили в гробницах не только родственников

Союзы германских племен жили на территории современного севера Швейцарии, юго-запада Германии, а также запада Австрии и востока Франции. В V-VIII веках, в период интеграции с франками, алеманы не только хоронили умершим в гробницах, но и оставляли множество ритуальных погребальных даров, выражая тем самым статус семьи. Ученые подтвердили, что половина похороненных в семейных склепах людей, не имела друг к другу родственных отношений. Антропологи спорят до сих пор о символических «семейных» меровингских погребениях.В своей работе американские, германские и ирландские исследователи провели генетический и биоархеологический анализ останков. Исследовалось соотношение в зубной эмали изотопов стронция, который позволяет определить происхождение человека. Как оказалось, в одной из обнаруженных гробниц 11 из 13 умерших были местного происхождения. При этом находившиеся с ними двое людей, выросли ориентировочно в предгорьях Альп.Как предположили исследователи, хоронили в алеманских погребениях группы высокопоставленных жителей и воинов, объединяло которых не только родство, но и общие цели.