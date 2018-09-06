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Самойлова заявляет, что готова эмигрировать из России

Юлия Самойлова, знаменитая российская певица, заявила о готовности эмиграции в Европу. Видео обращение дополнено фото в instagram, на котором певица находится в аэропорту.

Самойлова заявляет, что готова эмигрировать из России


С чем связано данное заявление, Самойлова не комментировала, однако, как сообщает новостной портал “360”, одному из их репортеров удалось побеседовать с агентом Юлии. Агент певицы утверждает, что не знает, с чем связанно данное заявление, однако предполагает, что оно не имеет политического характера.

Подписчики Юлии в Instagram обсуждают ее заявление под фото, на котором певица в Шереметьевском аэропорту. Мнения пользователей сети разнятся, а сама певица пока не делала официальных заявлений по этому поводу. Возможно, певица уже давно планировала эмиграцию, однако ее останавливали какие-то обстоятельства, при этом заявление сделано исключительно для поклонников творчества Самойловой.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:01
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