Самойлова заявляет, что готова эмигрировать из России

С чем связано данное заявление, Самойлова не комментировала, однако, как сообщает новостной портал “360”, одному из их репортеров удалось побеседовать с агентом Юлии. Агент певицы утверждает, что не знает, с чем связанно данное заявление, однако предполагает, что оно не имеет политического характера.Подписчики Юлии в Instagram обсуждают ее заявление под фото, на котором певица в Шереметьевском аэропорту. Мнения пользователей сети разнятся, а сама певица пока не делала официальных заявлений по этому поводу. Возможно, певица уже давно планировала эмиграцию, однако ее останавливали какие-то обстоятельства, при этом заявление сделано исключительно для поклонников творчества Самойловой.