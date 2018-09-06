Люди из команды Ольги Бузовой называют ее непредсказуемой наркоманкой
В одной из соцсетей появилась интригующая информация от людей из близкого окружения Ольги Бузовой, утверждающих, что звезда очень неуравновешенная личность и к тому же наркоманка.
В ходе переписки пользователь под ником «mag_galina» утверждает, что популярной ведущей «Дом-2» и певице Ольге Бузовой капают вовсе не витамины, а специальные растворы для выведения из состояния наркотического опьянения.
Более того, тот же пользователь характеризует Бузову как самовлюбленную, надменную, истеричную и мстительную особу.
«Это слова её самого близкого окружения, которые ради денег сейчас терпят все. И все скрывают от окружающих. Те, кто без сознания её откачивают. Те, кто слушают её разговоры о суициде, те, кто выслушивают её истерики и поддакивают ей, чтобы не быть по другую сторону», - взахлеб рассказывает пользователь, утверждая, что еще и знает врача, который ставит Бузовой капельницы.
Ольга Бузова на сегодняшний день мегапопулярная персона отечественного бизнеса и на ее имени желают попиариться как другие, знаменитые и не очень личности, так и простые обыватели, рассказывая «страшные истории» о звезде.
В ходе переписки пользователь под ником «mag_galina» утверждает, что популярной ведущей «Дом-2» и певице Ольге Бузовой капают вовсе не витамины, а специальные растворы для выведения из состояния наркотического опьянения.
Более того, тот же пользователь характеризует Бузову как самовлюбленную, надменную, истеричную и мстительную особу.
«Это слова её самого близкого окружения, которые ради денег сейчас терпят все. И все скрывают от окружающих. Те, кто без сознания её откачивают. Те, кто слушают её разговоры о суициде, те, кто выслушивают её истерики и поддакивают ей, чтобы не быть по другую сторону», - взахлеб рассказывает пользователь, утверждая, что еще и знает врача, который ставит Бузовой капельницы.
Ольга Бузова на сегодняшний день мегапопулярная персона отечественного бизнеса и на ее имени желают попиариться как другие, знаменитые и не очень личности, так и простые обыватели, рассказывая «страшные истории» о звезде.