Люди из команды Ольги Бузовой называют ее непредсказуемой наркоманкой

В ходе переписки пользователь под ником «mag_galina» утверждает, что популярной ведущей «Дом-2» и певице Ольге Бузовой капают вовсе не витамины, а специальные растворы для выведения из состояния наркотического опьянения.Более того, тот же пользователь характеризует Бузову как самовлюбленную, надменную, истеричную и мстительную особу., - взахлеб рассказывает пользователь, утверждая, что еще и знает врача, который ставит Бузовой капельницы.Ольга Бузова на сегодняшний день мегапопулярная персона отечественного бизнеса и на ее имени желают попиариться как другие, знаменитые и не очень личности, так и простые обыватели, рассказывая «страшные истории» о звезде.