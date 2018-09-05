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Уфологи на видео показали огромный НЛО на орбите Солнца

Уфологи в Сети выложили видео, на котором видно, что на орбите Солнца имеется огромный НЛО.

Уфологи на видео показали огромный НЛО на орбите Солнца


По словам экспертов, обнаруженный космический объект на самом деле имеет искусственное происхождение, а также может являться космическим кораблем представителей внеземной расы. Большинство пользователей Сети, а также ряд уфологов, скептически относятся к информации о найденных неопознанных летающих объектах возле Светила. В некоторых случаях тела неизвестного происхождения имеют очень большие размеры, превосходя даже нашу Землю. Специалисты считают, что представители внеземной цивилизации специально подлетают к солнцу, чтобы получить требуемое количество энергии.



На канале в YouTube было опубликовано видео, где просматривается НЛО возле Солнца. Ролик за короткое время просмотрели свыше 1 000 пользователей Сети. По словам авторов записи, показанные изображения в данном случае не являются разбитыми пикселями, помехами, метеоритами, заряженными частицами.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:10
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