Уфологи на видео показали огромный НЛО на орбите Солнца

По словам экспертов, обнаруженный космический объект на самом деле имеет искусственное происхождение, а также может являться космическим кораблем представителей внеземной расы. Большинство пользователей Сети, а также ряд уфологов, скептически относятся к информации о найденных неопознанных летающих объектах возле Светила. В некоторых случаях тела неизвестного происхождения имеют очень большие размеры, превосходя даже нашу Землю. Специалисты считают, что представители внеземной цивилизации специально подлетают к солнцу, чтобы получить требуемое количество энергии.На канале в YouTube было опубликовано видео, где просматривается НЛО возле Солнца. Ролик за короткое время просмотрели свыше 1 000 пользователей Сети. По словам авторов записи, показанные изображения в данном случае не являются разбитыми пикселями, помехами, метеоритами, заряженными частицами.