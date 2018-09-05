В Санкт-Петербурге мужчину подозревают в изнасиловании беременной женщины

Инцидент произошел по улице Равенства в ночь на двенадцатое мая нынешнего года. По версии следователей, гражданин Узбекистана, напал на местную жительницу. Он отобрал у нее мобильный телефон и изнасиловал девушку. Молодого человека не остановило даже то, что женщина была на позднем сроке беременности.Приезжий в данное время заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в грабеже и изнасиловании. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи просят горожан сообщать сведения по поводу возможного совершения подозреваемым прочих преступлений.