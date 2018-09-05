Астронавт NASA верит в существование инопланетян с планеты Нибиру

Специалист, который работает на Международной Космической Станции, заявил, что инопланетяне давно живут среди земных людей. Астронавтами NASA была обсуждена возможность существования на других планетах инопланетных существ. Как стало известно, многие сотрудники космического ведомства верят в то, что внеземная жизнь всё-таки существует. Астронавт Лерой Чьяо отмечает, что представители внеземной цивилизации находятся уже длительное время среди людей. По его словам во Вселенной имеется большое количество цивилизаций, но расстояние между объектами является настолько большим, что земные жители никогда не смогут найти их.Многие эксперты отмечают, что на других планетах якобы существуют инопланетяне. Речь также идёт о загадочной планете Х. В свою очередь научные сотрудники NASA опровергают распространяемые сведения о приближении данного космического объекта. По мнению исследователей, астрономы бы уже давно заметили данную планету, если бы она существовала.