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В Москве охранник супермаркета избил покупателя за отказ показать содержимое пакета

Охранник одного из супермаркетов Москвы избил покупателя после отказа клиента показать содержимое пакета с покупками. Инцидент произошел в вечернее время.
В Москве охранник супермаркета избил покупателя за отказ показать содержимое пакета


Служащий торгового заведения решил проверить купленные товары посетителя с целью выявить факты воровства. После категорического отказа последнего показать покупки охранник напал на подозреваемого, при этом ударив его кулаком в лицо несколько раз.

В драку вмешались сотрудники магазина, которые разняли активно спорящих людей на территории супермаркета.

 
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Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:31
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