В Москве охранник супермаркета избил покупателя за отказ показать содержимое пакета
Охранник одного из супермаркетов Москвы избил покупателя после отказа клиента показать содержимое пакета с покупками. Инцидент произошел в вечернее время.
Служащий торгового заведения решил проверить купленные товары посетителя с целью выявить факты воровства. После категорического отказа последнего показать покупки охранник напал на подозреваемого, при этом ударив его кулаком в лицо несколько раз.
В драку вмешались сотрудники магазина, которые разняли активно спорящих людей на территории супермаркета.
Служащий торгового заведения решил проверить купленные товары посетителя с целью выявить факты воровства. После категорического отказа последнего показать покупки охранник напал на подозреваемого, при этом ударив его кулаком в лицо несколько раз.
В драку вмешались сотрудники магазина, которые разняли активно спорящих людей на территории супермаркета.
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:31