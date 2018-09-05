В Москве охранник супермаркета избил покупателя за отказ показать содержимое пакета

Служащий торгового заведения решил проверить купленные товары посетителя с целью выявить факты воровства. После категорического отказа последнего показать покупки охранник напал на подозреваемого, при этом ударив его кулаком в лицо несколько раз.В драку вмешались сотрудники магазина, которые разняли активно спорящих людей на территории супермаркета.