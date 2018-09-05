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«АвтоВАЗ» собирается к 2026 году провести полное обновление модельного ряда LADA

«АвтоВАЗ» панирует провести к 2026 году полное обновление существующего модельного ряда LADA. В рамках московского автосалона выступил Ив Каракатзанис, являющийся главой компании «АвтоВАЗ».

«АвтоВАЗ» собирается к 2026 году провести полное обновление модельного ряда LADA


В рамках московского автосалона выступил Ив Каракатзанис, являющийся главой компании «АвтоВАЗ». Топ-менеджер отметил, что модельный ряд производителя к 2026 году пополнят восемь абсолютно новых моделей и девять перелицованных авто, которые реализуют в настоящее время. Каракатзанис не стал раскрывать подробностей по поводу будущего версий LADA 4x4, а также Largus. По словам главы компании «АвтоВАЗ», производитель в ближайшие годы не собирается расширять моторную линейку, потому что нынешние 1.6- и 1.8-литровые силовые агрегаты полностью соответствуют существующим экологическим нормам в Российской Федерации и требованиям потребителя.

Ива Каракатзанис отметил, что кадровые изменения в компании «АвтоВАЗ» будут незначительными, вследствие того, что производитель в полной мере укомплектован сотрудниками. В свою очередь на модернизацию предприятия выделят большие средства. При этом о работниках автозавод не забудет. «АвтоВАЗ» уже в ближайшее время выделит на программу, подразумевающую улучшение условий, а также безопасности труда около 3 млрд руб.

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:41
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