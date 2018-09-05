«Форму наглаживать не надо»: Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала поклонникам о плюсах заграничного образования

«Один из бонусов, который я сегодня обнаружила что после школы можно сразу плюхнуться на басик или на море, не нужно ждать каникул. Еще форму наглаживать не надо, рубашки гладить я не люблю», - написала Дарья Пынзарь в личном микроблоге.

«Даш, а ты учишь турецкий язык или уже давно еще выучила? Очень хорошо, что школа, в которую пошел Тема русскоязычная, мальчику так намного проще будет не только учиться, но и обзаводиться большим количеством друзей!», «Дашуль, ты можешь написать более подробнее про образование в Турции? А то мы всем семейством также планирует совсем скоро переехать жить в Аланию», «А Темка не просил вернуться в Москву, чтобы там пойти в обычную русскую школу? Или у него выбора даже не было?», - продолжают активно забрасывать Дарью Пынзарь вопросами о школе в Аланье.

Еще год назад экс-звезды прославленной телестройки «Дом-2» Дарья и Сергей Пынзарь приняли довольно неожиданное для своих преданных поклонников решение – переехать в другую страну. Как оказалось, звездное семейство давно мечтали о домике на берегу моря в Испании. Тем не менее, обустроилась парочка в солнечной Турции, где на ребят ожидало довольно выгодное сотрудничество.Ранее Дарья не единожды рассказывала своим подписчикам о том, что некое агентство по недвижимости выделило в их распоряжение целую виллу в обмен на рекламу в социальных сетях. Сейчас Пынзари то и дело постоянно нахваливают квартиры и дома в Аланье, а также предлагают своим подписчикам помощь в поиске жилья в Турции.Как выяснилось, до сих пор Дарью и Сергея смущает только то, что они не готовы бросить бизнес в России и полностью переехать жить в Турцию. Именно поэтому семейство уже несколько месяцев живет на два государства.Бывшая участница прославленной телестройки «Дом-2» большую часть времени живет в Аланье вместе с детьми и только изредка посещает российскую столицу. Известно, что в другую страну семейство Пынзарей также забрали и русскую няню.В свою очередь Сергей, наоборот, почти все время живет в Москве и только несколько раз в месяц прилетает в Турцию к своему семейству, по которому очень скучает. А вот Давид и Артем уже довольно давно не были на Родине. По словам Дарьи Пынзарь, в Аланье у ее наследников появились новые друзья, дети посещают заведения, где разговаривают и на русском языке, поэтому чувствуют себя на новом месте вполне комфортно и уютно.Ни для кого из преданных поклонники звездного семейства Пынзарей не является секретом то, что практически сразу же Дарья отыскала в Турции для своего старшего наследника специальных детский садик, где мальчик активно готовился к первому классу.Дарья уверена, что её дети уже давно адаптировались к новому месте, ведь на сегодняшний день занимаются изучением не только английского, но и даже турецкого языка. В начале учебного года своего старшего наследника Пынзари отправили в первый класс.Из рассказа блондинки становится понятно, что школу для Артемки они также выбрали для русскоговорящих детей, где сейчас 6-летний мальчик вполне уютно себя чувствует.На днях Дарья Пынзарь опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram свежую фотографию, на которой она запечатлена в компании своего старшего наследника Артемки. Бывшая участница «Дома-2» решила в подписи к новому снимку рассказать своим поклонникам, в чем же заключаются плюсы образования в Турции.Нужно сказать, что преданные подписчики 32-летней блондинки тут же принялись буквально забрасывать девушку вопросами о школе, в которую Пынзари решили отдать своего старшего наследника Артемку.