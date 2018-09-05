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Ани Лорак тратит на обучение дочери Софьи более 2-х миллионов рублей

В этом году дочь Ани Лорак София пошла в 1-й класс. На обучение в «Павловской гимназии», которая находится в Подмосковье, певица тратит больше 2-х миллионов рублей, при этом за секции, кружки и дополнительные уроки звезде придется доплачивать.

Ани Лорак тратит на обучение дочери Софьи более 2-х миллионов рублей


Ани Лорак для того, чтобы присутствовать на первой линейке Софии, отложила все дела. На данном мероприятии также был супруг знаменитости и отец дочки - Мурат Налчаджиоглу. Это послужило поклонникам поводом обсудить возможное примирение супругов после скандала, который был основан на обвинениях в изменах мужа артистки. Фанаты уверены, что предприниматель давно изменяет своей знаменитой супруге.

Ани Лорак тратит на обучение дочери Софьи более 2-х миллионов рублей


Ани Лорак пока никак не прокомментировала слухи по поводу измены и развода. В микроблоге Мурата Налчаджиоглу появилась его совместная публикация с женой и дочерью, после которой часть фолловеров засомневались, что супруги решатся на развод.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:03
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