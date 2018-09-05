Ани Лорак тратит на обучение дочери Софьи более 2-х миллионов рублей

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 3 Сен 2018 в 3:29 PDT

Ани Лорак для того, чтобы присутствовать на первой линейке Софии, отложила все дела. На данном мероприятии также был супруг знаменитости и отец дочки - Мурат Налчаджиоглу. Это послужило поклонникам поводом обсудить возможное примирение супругов после скандала, который был основан на обвинениях в изменах мужа артистки. Фанаты уверены, что предприниматель давно изменяет своей знаменитой супруге.Ани Лорак пока никак не прокомментировала слухи по поводу измены и развода. В микроблоге Мурата Налчаджиоглу появилась его совместная публикация с женой и дочерью, после которой часть фолловеров засомневались, что супруги решатся на развод.