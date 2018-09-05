Ученые: На яркость сверхмассивных черных дыр влияет объем поглощаемого ими вещества

Изменчивость света, излучаемого падающим материалом, с течением времени меняет свою интенсивность. В настоящее время ученые не могут объяснить данное явление. Наблюдения за другими звездами или галактиками, не имеющими активных ядер, показали, что их яркость с течением времени остается на прежнем уровне. При изучении галактик с активными ядрами, отмечается усиление или падение их яркости, которую невозможно предсказать. Эксперты изучили амплитуды подобных изменений и их связь со светом активного галактического ядра (AGN), а так же массой сверхмассивной черной дыры и скоростью изменения аккреции AGN.Исследования установили, что все зависит только от одного физического свойства, на основании которого можно предсказать изменчивость этих объектов, этот показатель равен скорости аккреции. Ученые сделали вывод, чем больше материала попадает в пространство сверхмассивной черной дыры, тем больше она меняется.