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Volvo продемонстрировала беспилотный концепт-кар 360с без руля и педалей

Компания Volvo продемонстрировала беспилотную версию концепт-кара 360с. У транспортного средства отсутствует руль, а также педали.

Volvo продемонстрировала беспилотный концепт-кар 360с без руля и педалей


Новинку будущего представили в стенах штаб-квартиры компании на территории шведского Гетеборга. Салон транспортного средства выглядит нетипично вследствие отсутствия привычных для авто деталей управления. Конструкторы отказались от внутреннего традиционного оформления машины, когда пассажиры находятся в несколько рядов друг за другом. По задумке разработчиков бренда Volvo, владельцы современного концепт-кара смогут салон автомобиля оформить под текущие нужды.

В настоящее время создатели предлагают четыре вариации: место для развлечения, салон-комнату, салон-офис, салон-спальню. Согласно предположениям специалистов, версии 360c будут передвигаться по тем же автодорогам, что и обычные машины. Специально для оповещения прочих водителей о передвижении беспилотного авто, в Volvo была разработана система оповещения: подсветка разных деталей машины и звуковые эффекты.

Volvo продемонстрировала беспилотный концепт-кар 360с без руля и педалей


Volvo продемонстрировала беспилотный концепт-кар 360с без руля и педалей


По словам конструкторов, транспортное средство 360c будут оснащать электрической силовой установкой. Одного полного заряда автомобиля хватит приблизительно на триста километров.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:40
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