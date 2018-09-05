Volvo продемонстрировала беспилотный концепт-кар 360с без руля и педалей

Новинку будущего представили в стенах штаб-квартиры компании на территории шведского Гетеборга. Салон транспортного средства выглядит нетипично вследствие отсутствия привычных для авто деталей управления. Конструкторы отказались от внутреннего традиционного оформления машины, когда пассажиры находятся в несколько рядов друг за другом. По задумке разработчиков бренда Volvo, владельцы современного концепт-кара смогут салон автомобиля оформить под текущие нужды.В настоящее время создатели предлагают четыре вариации: место для развлечения, салон-комнату, салон-офис, салон-спальню. Согласно предположениям специалистов, версии 360c будут передвигаться по тем же автодорогам, что и обычные машины. Специально для оповещения прочих водителей о передвижении беспилотного авто, в Volvo была разработана система оповещения: подсветка разных деталей машины и звуковые эффекты.По словам конструкторов, транспортное средство 360c будут оснащать электрической силовой установкой. Одного полного заряда автомобиля хватит приблизительно на триста километров.