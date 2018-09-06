Филипп Киркоров «взорвал» открытие конкурса «Новая волна» 2018 в Сочи пиротехническим шоу

«Новая волна» в городе Сочи проходит с 4 сентября по 9 сентября. Открытие прошло 4 числа, а специальный гость, который открывал концертную программу конкурса, оказался эпатажный и яркий певец Филипп Киркоров. Свое выступление он освещал в блоге Instagram, а в комментариях отметил, что открытие прошло в тренде его эпатажной песни «Цвет настроения синий». По мнению певца, шоу программа, в которой искры летели со всех мест и даже из обуви самого Киркорова, зритель запомнит на долго.За постановку такого «шика и блеска», поп-король поблагодарил Максима Пасюка, который, помимо постановки танцевальной программы, выступил еще и в роли режиссера постановщика всей программы. Также Киркоров отметил, что подготовка к данному шоу длилась около 3 месяцев.Мнение читателей блога поп-короля разделились, одна половина засыпала его комментариями восторга, а вторая половина усомнилась в качестве исполнения песни - было заметно, что Киркоров пел под фонограмму.