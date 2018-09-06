"Есть дела поважнее": Филипп Киркоров высказался об обиде Примадонны

В клипе Филиппа Киркорова снялись многие знаменитости, при этом сам певец сыграл роль бунтующего подростка. Правда, ходили слухи, что Алла Борисовна очень расстроилась, когда узнала, что бывший супруг не пригласил ее принять участие в съемках. Стас Садальский поведал, что Алла Пугачева позвонила поп-королю и с обидой спросила, почему он не пригласил ее сняться в клипе. На "Новой волне" в Сочи журналисты спросили у Филиппа Киркорова, звонила ли ему Примадонна. На что он ответил, что никогда бы не предложил певице такое, так как у Аллы Борисовны есть дела поважнее. По словам певца, в данное время Примадонна готовится к своему юбилею, который она будет праздновать в апреле 2019 года.На конкурсе "Новая волна" состоится официальная премьера нашумевшего дуэта Николая Баскова и Филиппа Киркорова – композиции "Ибица". Филипп Киркоров обещает, что эта песня продлит всем лето. По его мнению, она будет намного успешнее, чем "Цвет настроения синий".