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Гибкий смартфон показали на видео в Сети

Инсайдер Вениамин Гескин на странице популярной соцсети Twitter выложил видеоролик с прототипом гибкого современного смартфона.

Гибкий смартфон показали на видео в Сети


Из видео видно, что диагональ экрана устройства имеет диагональ экрана на 5,99 дюйма, а также разрешение FullHD+. Данный гаджет способен сгибаться пополам. Дисплей способен работать в полусогнутом состоянии. В свою очередь на видео показали смартфон, имеющий дисплей компании BOE Technology. Данная фирма будет заниматься поставками гибких экранов для складного современного смартфона Huawei. Руководство компании планирует гибкий смартфон представить уже в начале следующего года.

Между тем Samsung желает опередить конкурента, а также первой представить подобное устройство. Есть вероятность, что складной корейский девайс покажут уже в текущем году.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:31
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