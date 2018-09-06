Гибкий смартфон показали на видео в Сети

Из видео видно, что диагональ экрана устройства имеет диагональ экрана на 5,99 дюйма, а также разрешение FullHD+. Данный гаджет способен сгибаться пополам. Дисплей способен работать в полусогнутом состоянии. В свою очередь на видео показали смартфон, имеющий дисплей компании BOE Technology. Данная фирма будет заниматься поставками гибких экранов для складного современного смартфона Huawei. Руководство компании планирует гибкий смартфон представить уже в начале следующего года.Между тем Samsung желает опередить конкурента, а также первой представить подобное устройство. Есть вероятность, что складной корейский девайс покажут уже в текущем году.