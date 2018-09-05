Лера Кудрявцева для дочери наняла профессиональных нянь-медсестер

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 4 Сен 2018 в 2:04 PDT

Лера Кудрявцева родила дочку Марию в 47 лет. Телезвезда и ее молодой муж, хоккеист Игорь Макаров, очень счастливы. Если для знаменитости это второй ребенок, так как у нее от первого брака есть взрослый сын Жан, то для супруга девочка является первенцем. Малышка появилась на свет 13 августа, а 4 сентября Лера Кудрявцева уже блистала на торжественной церемонии открытия музыкального конкурса "Новая волна". Для данного события ведущая выбрала роскошный декольтированный наряд с перьями и блестками, который подчеркнул стройную фигуру недавно родившей знаменитости.Теледива призналась, что пока не сбрасывает набранные во время беременности лишние килограммы, а утягивает их корсетами. Она также призналась, что находясь вдали от дочки, мучается чувством вины, хоть и обзавелась профессиональными помощниками.