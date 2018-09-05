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Лера Кудрявцева для дочери наняла профессиональных нянь-медсестер

Недавно родившая Лера Кудрявцева вышла из декретного отпуска. Популярная российская ведущая улетела в Сочи на "Новую волну", оставив малышку на нянь, имеющих образование медсестёр.

Лера Кудрявцева для дочери наняла профессиональных нянь-медсестер


Лера Кудрявцева родила дочку Марию в 47 лет. Телезвезда и ее молодой муж, хоккеист Игорь Макаров, очень счастливы. Если для знаменитости это второй ребенок, так как у нее от первого брака есть взрослый сын Жан, то для супруга девочка является первенцем. Малышка появилась на свет 13 августа, а 4 сентября Лера Кудрявцева уже блистала на торжественной церемонии открытия музыкального конкурса "Новая волна". Для данного события ведущая выбрала роскошный декольтированный наряд с перьями и блестками, который подчеркнул стройную фигуру недавно родившей знаменитости.

Лера Кудрявцева для дочери наняла профессиональных нянь-медсестер


Теледива призналась, что пока не сбрасывает набранные во время беременности лишние килограммы, а утягивает их корсетами. Она также призналась, что находясь вдали от дочки, мучается чувством вины, хоть и обзавелась профессиональными помощниками.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:28
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