Ученые: Доверчивость сделала из обезьяны человека

Учеными из США было проведено исследование в лабораторных условиях. В эксперименте приняли участие около 1500 добровольцев, проводилось оно в игровой форме. Добровольцев разделили на две группы: «доверяющая» и «благодарящая», участникам первой группы нужно было перечислить энную сумму денег на счет участников второй группы. Итог исследования показал, что больше денег на счет получили те люди, которые показались знакомыми «доверяющим».Антрополог Клод Оуэн Лавджой, специализирующийся на исследовании эволюции человека, считает, что способность доверять помогла обезьяне стать человеком. Ведь такое чувство дает возможность помогать себе подобным и без опаски полагаться на «коллегу» по стае, например, во время охоты. Также ученый отметил, что те приматы, которые выбрали самостоятельность и отличались недоверчивостью, так и не смогли эволюционировать.