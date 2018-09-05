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В Выборгском замке нашли кирпич настольной игры 16 столетия

В Выборгском замке был найден кирпич настольной игры 16 века. Находка является игровым полем для логической игры древних нардов. Речь идёт о таких играх, как го либо шашки. В Старом свете это может быть самый поздний образец такого игрового поля.

В Выборгском замке нашли кирпич настольной игры 16 столетия


Научными сотрудниками РАН при раскопах в Выборгском замке был обнаружен кирпич XVI столетия. Он мог применяться для настольных игр как игровое поле. Кирпич сделан из камня. Это делает его в среде историков и археологов важным для изучения. По мнению исследователей из Ленинградской области, речь идет о древней ещё игре «Мельница». В неё люди играли во времена язычества. Особенно популярной она была в Средней Азии. Поздней по торговым путям она попала в Европу. По словам российских исследователей, игра являлась предметом торговли, а также распространялась на Руси. В летописях имеется информация о любви к этой игре горожан Новгорода, Пскова, Старой Ладоги.

В Выборгском замке нашли кирпич настольной игры 16 столетия


«Мельница» представляет собой логическую игру для двух игроков, в которой используются разноцветные фишки. Европейцы и древние русичи играли в эту игру на досках. В данном случае найденный кирпич может являться одним из самых поздних на территории Европы. По мнению учёных, образец создан в период 1560 – 1580 г.г.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:46
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