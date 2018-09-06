Ученые: Люди любят больше собак, чем других людей

В данном опросе принимали участие больше двух сотен человек. Добровольцам, для ознакомления, были предложены полицейские рапорты, которые были написаны самими исследователями. Каждый отчет был посвящен нападению на взрослых людей, детей или собак. Пострадавшие якобы получили тяжелые травмы, при этом им не оказали надлежащую помощь. Наибольший уровень эмпатии участники эксперимента проявили к собакам и детям, а взрослый человек вызывал наименьшее сочувствие.Сострадание добровольцев в одинаковой степени вызывали как щенки, так и взрослые собаки. Дети в качестве жертвы вызвали немного больше соболезнования, нежели взрослый пес, при этом страдания взрослого человека получили наименьший отклик от респондентов. Эксперты сделали вывод, что люди воспринимают собак не как просто животных, а как полноценных членов семьи.