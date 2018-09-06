Телескоп Hubble сфотографировал напоминающую горы туманность

Телескоп Хаббл запечатлел газовое облако в довольно необычном свечении: дуга, похожая на бумеранг «накрывает» газовое облако, как купол. А острый угол «бумеранга» освещает все облако преломленным светом. Откуда берется яркий свет, ученые из агентства NASA точно ответить не могут, а только предполагают возможные варианты.Один из вариантов - это ультрафиолетовое излучение, а второй вариант - это новорожденная звезда, которую «выбросило» из молодого кластера. Эта звезда «путешествует» со скоростью 200 000 в час, и, проходя через это облако, молодая звезда взаимодействует с газом и пылью, благодаря чему свет преломляется и создается яркое свечение над облаком