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Телескоп Hubble сфотографировал напоминающую горы туманность

Космическому телескопу Hubble удалось сфотографировать удивительную и красивую туманность, которая напоминает горы. NASA опубликовало фотоснимки на своем официальном сайте.

Телескоп Hubble сфотографировал напоминающую горы туманность


Телескоп Хаббл запечатлел газовое облако в довольно необычном свечении: дуга, похожая на бумеранг «накрывает» газовое облако, как купол. А острый угол «бумеранга» освещает все облако преломленным светом. Откуда берется яркий свет, ученые из агентства NASA точно ответить не могут, а только предполагают возможные варианты.

Один из вариантов - это ультрафиолетовое излучение, а второй вариант - это новорожденная звезда, которую «выбросило» из молодого кластера. Эта звезда «путешествует» со скоростью 200 000 в час, и, проходя через это облако, молодая звезда взаимодействует с газом и пылью, благодаря чему свет преломляется и создается яркое свечение над облаком

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 03:31
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