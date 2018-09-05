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Скотланд-Ярд опубликовал доказательства причастности России к отравлению Скрипалей

Представители Скотланд-Ярда опубликовали очередные доказательства причастности России к отравлению Скрипалей на территории Солсбери. Они представили снимки предполагаемых отравителей.

Скотланд-Ярд опубликовал доказательства причастности России к отравлению Скрипалей


В Скотланд-Ярдке отмечают, что спецслужбы отравление Скрипалей, произошедшее в начале марта этого года, связывают с аналогичным отравлением двух британцев, случившимся в начале июля 2018 года. «Политэксперт» взял интервью у независимого журналиста Александра Асафова, попросив поделиться своим мнением по факту новых выдвинутых обвинений Великобритании в сторону России. По словам эксперта, расследование по отравлению Скрипалей содержит в себе элементы художественного фильма либо спектакля, а также развивается по законам жанра.

СМИ Великобритании наравне с властями государства пытались раздуть большой скандал из инцидента произошедшего со Скрипалями, заявляя про возможное распространение на территории аэропорта Хитроу отравляющего вещества «Новичок», которое якобы могло привести к массовым жертвам. Также спецслужбы представили некие имена и снимки предполагаемых отравителей.

Скотланд-Ярд опубликовал доказательства причастности России к отравлению Скрипалей


По словам Асафова обвиняемые в данном случае предстали с русскими именами, как у плохих героев голливудских фильмов. Лица на фото похожи на стереотипных «киношных» русских злодеев». Помимо этих имен и фото нет других доказательств. По мнению эксперта их и не будет. Это серия «сериала», подразумевающая обвинение РФ в участии в отравлении Скрипалей. Все обвинения лондонских властей в адрес российского государства строятся на различных бездоказательных предположениях, которые выгодны в политических целях.

 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:52
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