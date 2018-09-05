В Москве пара занялась сексом на проезжей части на глазах у всех

На камеру запечатлели, как на проезжей части парень с девушкой в страстном поцелуе упали на асфальт. Пользователи возмущены таким поступком, так как любовную страсть могли увидеть дети. Владельцы страницы, где опубликован ролик, также считают такое поведение неприемлемым.Владельцы аккаунта предлагают правоохранительным органам оценить "горячий" видеоролик с правовой стороны, потому что такое поведение вполне можно счесть за хулиганство.