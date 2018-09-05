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Студия Bethesda раскрыла особенности новой игры Fallout 76

Представители студии Bethesda раскрыли некоторые особенности новой игры Fallout 76. К тому же директор проекта Тодд Говард поделился с геймерами, чем всё завершится.

Студия Bethesda раскрыла особенности новой игры Fallout 76


Отмечается, что Fallout 76 является многопользовательским проектом, при этом у каждого игрока будет возможность пройти главную линию сюжета. После того, как игрок покидает «Убежище», Смотритель отправляет ему сообщение. Тот, кто один из первых оставит «Убежище», сможет разместить подсказки и задания для ведущего героя. Любителям игры Fallout предстоит побывать практически в каждой точке игровой карты, основной целью является достичь максимального уровня развития, который доступен для персонажа.

По словам Тодда Говарда, в финальных сценах проекта геймерам следует ожидать запуска ядерных ракет, они являются значимым элементом игрового процесса и основой сюжета. Для осуществления их запуска игрокам придётся потрудиться, разыскав специальные коды. Открытое бета-тестирование Fallout 76 состоится в октябре текущего года.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 18:32
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