Студия Bethesda раскрыла особенности новой игры Fallout 76

Отмечается, что Fallout 76 является многопользовательским проектом, при этом у каждого игрока будет возможность пройти главную линию сюжета. После того, как игрок покидает «Убежище», Смотритель отправляет ему сообщение. Тот, кто один из первых оставит «Убежище», сможет разместить подсказки и задания для ведущего героя. Любителям игры Fallout предстоит побывать практически в каждой точке игровой карты, основной целью является достичь максимального уровня развития, который доступен для персонажа.По словам Тодда Говарда, в финальных сценах проекта геймерам следует ожидать запуска ядерных ракет, они являются значимым элементом игрового процесса и основой сюжета. Для осуществления их запуска игрокам придётся потрудиться, разыскав специальные коды. Открытое бета-тестирование Fallout 76 состоится в октябре текущего года.