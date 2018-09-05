Компания Purism выпустит защищенный Linux-смартфон Librem 5

Данная компания ранее специализировалась лишь на компьютерных технологиях, выпуская линейку Librem на базе Linux с дополнительными компонентами, которые защищают ПК от воздействия вредоносных программ. Но уже в 2017 году, разработчики объявили о новых планах по созданию защищенного смартфона, который будет иметь встроенные «рубильники», они смогут отключать отдельно WiFi, камеру или Bluetooth. Таким образом, пользователь сможет обеспечить себе полную конфиденциальность. Ведь смартфон будет выпущен с акцентом на свободное программное обеспечение.На сегодняшний день аппарат уже в разработке, примерная дата выхода намечена на апрель следующего года. «Защищенная» новинка носит название Librem 5, работать она будет на процессоре NXP i.MX8 (64 бита), операционная система PureOS на той же базе Linux. Что касается памяти устройства, то оперативная составит 3 ГБ, а общая встроенная 32 Гб, расширить объем памяти можно будет с помощью слота microSD. Разъем для зарядки получит Type-C. модуль, для наушников стандартный разъем 3,5 мм, по коммуникациям все стандартно: WiFi, GPS, Bluetooth. Мобильные модули связи будут поддерживать 3g и 4g интернет.