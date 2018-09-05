АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса
EUR 79.02 USD 68.27
Курс валют на 05.09.2018

Компания Purism выпустит защищенный Linux-смартфон Librem 5

Компания Purism хочет выпустить смартфон, который защитит пользователя от спама и других вредоносных программ. Приблизительная дата выпуска такого девайса назначена на апрель 2019 года.

Компания Purism выпустит защищенный Linux-смартфон Librem 5


Данная компания ранее специализировалась лишь на компьютерных технологиях, выпуская линейку Librem на базе Linux с дополнительными компонентами, которые защищают ПК от воздействия вредоносных программ. Но уже в 2017 году, разработчики объявили о новых планах по созданию защищенного смартфона, который будет иметь встроенные «рубильники», они смогут отключать отдельно WiFi, камеру или Bluetooth. Таким образом, пользователь сможет обеспечить себе полную конфиденциальность. Ведь смартфон будет выпущен с акцентом на свободное программное обеспечение.

На сегодняшний день аппарат уже в разработке, примерная дата выхода намечена на апрель следующего года. «Защищенная» новинка носит название Librem 5, работать она будет на процессоре NXP i.MX8 (64 бита), операционная система PureOS на той же базе Linux. Что касается памяти устройства, то оперативная составит 3 ГБ, а общая встроенная 32 Гб, расширить объем памяти можно будет с помощью слота microSD. Разъем для зарядки получит Type-C. модуль, для наушников стандартный разъем 3,5 мм, по коммуникациям все стандартно: WiFi, GPS, Bluetooth. Мобильные модули связи будут поддерживать 3g и 4g интернет.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Годовалые малыши могут отличать страх от
Максакова обвинила экс-супруга Владимира Тюрина в
В России начались продажи эксклюзивной версии
Компания Purism выпустит защищенный
Юлия Высоцкая поразила фанатов стройными ногами
Астронавт NASA верит в существование инопланетян
Учёные: Юная звезда в глубинах нашей Вселенной
«На паузу»: Леонид Агутин и Анжелика Варум на
Уфологи на видео показали огромный НЛО на орбите
На Ямале укравший коляску молодой человек
В Санкт-Петербурге мужчину подозревают в
Эксперты назвали ТОП самых бесполезных функций в
Ученые: На яркость сверхмассивных черных дыр
«АвтоВАЗ» собирается к 2026 году провести полное
Volvo продемонстрировала беспилотный концепт-кар
«Форму наглаживать не надо»: Экс-участница
В Москве охранник супермаркета избил покупателя
Лера Кудрявцева для дочери наняла
Ученые: Доверчивость сделала из обезьяны человека
Ани Лорак тратит на обучение дочери Софьи более
«Алчность»: За интервью с больным Борисом
В Выборгском замке нашли кирпич настольной игры
Ксения Собчак показала, как обучает
Студия Bethesda раскрыла особенности новой игры
Эксперты назвали самые ожидаемые в РФ новинки
В Набережных челнах под окнами многоэтажки нашли
Линейку Xiaomi Mi 8 пополнят две свежие новинки
Скотланд-Ярд опубликовал доказательства
«Волочкова завидует»: супруга Александра Малинина
Apple отказываются от сканера отпечатка пальцев в
Просмотреть все новости