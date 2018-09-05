Учёные: Юная звезда в глубинах нашей Вселенной подскажет, как появилась Земля

Звезда размещается очень далеко от нашей Солнечной системы. Она является миниатюрной и излучает не особо много тепла. Данный космический объект скрыт за облаками пыли и газа, которые поглощают большую часть излучаемого ею света. Согласно современной теории, из таких облаков в свое время возникли планеты Солнечной системы. В свою очередь телескопами было сделано ряд снимков, однако изображение на них является размытым. Почти невозможно понять, какие именно процессы там происходят. Астрономы из Японии постарались решить данную проблему. Ими разработана компьютерная модель, которая объединяет все видимые явления. Учёные увидели явные параллели, касающиеся истории нашей Солнечной системы.Астрономы считают, что проблески света говорят о том, что излучение звезды осуществляется через вещества, способные в будущем стать протопланетным диском. Из него теоретически смогут образоваться планеты. Также есть вероятность, что облака поглотит светило либо сметет звездный ветер. Ученые планируют узнать, что происходит вокруг тусклых и маленьких звезд, а также как возникают системы, которые похожи на Солнечную.