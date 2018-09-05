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Новый Nisan Leaf стал доступен для продажи в России

Новый Nisan Leaf получил сертификат на территории России, благодаря которому автомобиль можно распространять на территории страны. Впрочем, это лишь переделанный сертификат на старую версию Leaf, так что характеристики автомобиля будут немного разниться.

Новый Nisan Leaf стал доступен для продажи в России


Новый Leaf, будучи электрокаром, станет одним из немногих автомобилей, которые могут придать популярность данной технологии автомобилестроения. Как известно, электромобили обычно уступают в характеристиках бензиновым, из-за чего не пользуются большим спросом, однако Leaf обладает достаточно мощным двигателем и объемом батареи. По словам производителей, максимальная скорость автомобиля будет составлять 150 км/час, а батарея позволит ехать без дополнительной подзарядки порядка 270-285 километров.

Подержанные Leaf довольно популярны среди россиян: 70% всех произведенных машин находятся на территории России.

 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Вчера, 23:31
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