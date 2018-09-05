Новый Nisan Leaf стал доступен для продажи в России

Новый Leaf, будучи электрокаром, станет одним из немногих автомобилей, которые могут придать популярность данной технологии автомобилестроения. Как известно, электромобили обычно уступают в характеристиках бензиновым, из-за чего не пользуются большим спросом, однако Leaf обладает достаточно мощным двигателем и объемом батареи. По словам производителей, максимальная скорость автомобиля будет составлять 150 км/час, а батарея позволит ехать без дополнительной подзарядки порядка 270-285 километров.Подержанные Leaf довольно популярны среди россиян: 70% всех произведенных машин находятся на территории России.